배우 주현영이 치아 시술 후 확 달라진 외모로 시선을 사로잡았다. / 사진=SBS '런닝맨' 방송 캡처

배우 주현영이 '런닝맨'에서 달라진 외모로 눈길을 끌었다. 그는 앞서 치아 시술을 고백한 바 있다.22일 방송된 SBS 예능 '런닝맨'은 '영영구구' 레이스로 꾸며졌다. 이날 방송에는 배우 강기영과 주현영이 게스트로 출연했다.주현영은 과거 쿠팡플레이 시리즈 'SNL 코리아'에서 함께 활동했던 지예은과 반갑게 인사를 나눴다. 유재석이 두 사람의 선후배 관계를 묻자 지예은은 "주현영이 'SNL 코리아' 선배다"고 답했다.이어 지석진이 당시 선후배 사이가 엄격했는지 묻자 지예은은 "그렇다"며 주현영에게 많은 것을 배웠다고 했다. 텃세도 있었냐고 질문하자 지예은은 "조금"이라고 답했고, 주현영 역시 "없진 않았다"며 장난스럽게 받아쳤다. 그러면서 지예은의 첫인상에 대해 "상큼했다. 같이 열심히 해야겠다고 생각했다"고 떠올렸다.특히 주현영의 달라진 외모도 눈길을 끌었다. 앞서 그는 자신의 SNS를 통해 치아 시술을 받은 사실을 공개한 바 있다. 이번 방송에서도 특유의 덧니가 사라지고 치아가 한층 가지런해진 모습이었다.한편 주현영은 오는 25일 첫 방송되는 SBS 새 수목드라마 '나인 투 식스'에 출연한다. 그는 극 중 신지원 역을 맡아 배우 박민영, 육성재, 고수 등과 호흡을 맞춘다. 지난 2월에는 유튜브 채널 '주연은 주현영'을 개설해 활동 영역을 넓혔다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr