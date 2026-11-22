가수 이기찬이 데뷔 31년 차에 약국 버스킹에 나선 근황을 공개한다. / 사진제공=SBS

가수 이기찬이 데뷔 31년 차에 약국 버스킹에 나선 근황을 공개한다. / 사진제공=SBS

가수 이기찬이 데뷔 31년 차에 약국 버스킹에 나선 근황을 공개한다. 그는 과거 이효리와 동갑내기 모임인 연예계 '79클럽' 멤버로 주목받기도 했다.22일 방송되는 SBS 예능 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 히트곡 '감기', '미인' 등으로 사랑받은 이기찬의 싱글 라이프와 약국 버스킹 비하인드가 공개된다.최근 진행된 스튜디오 녹화에서 이기찬의 일상이 공개되자 출연진은 "최근 SNS에서 엄청 화제 되지 않았냐"며 반가움을 표했다. 이기찬은 올해 데뷔 31년 차를 맞았다. 그는 자신의 노래를 홍보하기 위해 직접 약국을 찾아다니며 버스킹을 시작했다. '감기찬'이라는 별명과 함께 공연 영상이 각종 SNS에서 확산하며 관심을 끌었다. 특히 히트곡 '감기'의 주인공답게 집 안 곳곳에 감기를 예방하기 위한 장치들을 마련해 눈길을 끌었다.이기찬은 버스킹 장소 섭외부터 홍보, 헤어, 메이크업까지 홀로 해결했다. 약국에 도착한 뒤에는 직접 공연 장비를 옮기고 무대를 설치했다. 공연 도중 즉석에서 모여든 관객들로 인해 돌발 상황이 벌어지자 스튜디오에서는 "이게 가능하냐고"라는 반응이 나왔다. 당황한 것도 잠시, 이기찬은 능숙하게 상황에 대처했다. 약국 버스킹을 마친 이기찬은 정장으로 갈아입고 뜻밖의 장소로 향했다. 기존 버스킹과는 다른 형태의 공연에 도전한 그는 진지한 태도로 노래를 이어갔다. 이를 지켜보던 스튜디오 출연진은 울컥하며 응원을 보냈다는 후문이다.한편 1979년생인 이기찬은 과거 이효리, 이수영, 박경림, 신혜성 등과 함께 동갑내기 모임인 '79클럽' 멤버로 친분을 자랑했다. 다만 2021년에는 해당 모임 멤버들과 연락이 끊겼다는 근황을 전한 바 있다.'미우새'는 22일 오후 9시 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr