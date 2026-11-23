유튜버 헤이지니가 생일을 자축하고 있다. / 사진=헤이지니 SNS

유튜버 헤이지니가 생일을 자축하고 있다. / 사진=헤이지니 SNS

전 직원의 노동 착취 의혹에 휩싸였던 키즈 크리에이터 헤이지니(본명 강혜진)가 생일을 자축했다.헤이지니는 지난 22일 자신의 인스타그램에 "햅삐🎂"라는 짧은 문구와 함께 두 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 헤이지니가 생일을 맞아 집에서 두 가지의 케이크를 앞에 두고 있는 모습. 특히 두 사진 모두에서 헤이지니는 화려함 보다는 자연스러운 옷차림과 연한 화장 등으로 두 아이와 함께 소소하게 생일을 보내 눈길을 끌었다.헤이지니는 지난달 전 직원으로부터 노동 착취 의혹에 휩싸였다. 헤이지니와 오랜 친구이자 전 직원이었다는 A씨는 헤이지니가 운영하는 회사에서 연봉 2000만 원을 받고 근무했지만, 별도의 야근 수당 없이 하루 최대 16시간씩 일했다고 호소했다. 그는 2016년 동업 제안으로 일을 시작했지만, 실제로는 중국어 콘텐츠의 기획부터 번역, 더빙, 편집, 업로드까지 제작 전반을 담당했다고 주장했다.A씨는 또 과도한 업무로 공황장애와 우울증 등을 진단받았으며, 2020년 1월 산업재해를 인정받았다고 밝혔다. 이후 또 다른 전 직원 B씨도 주말 근무에 대한 대체 휴무 부재, 무제한 야근, 퇴사 압박 등을 폭로하면서 논란이 확산됐다.하지만 헤이지니가 운영하는 콘텐츠 회사 키즈웍스 측은 "입사 당시 2000만 원이던 연봉을 1년여간 두 차례 올려 2500만 원으로 인상했고 식대와 상여금도 별도로 지급했다"고 밝혔다. A씨가 공개한 원천징수영수증에 기재된 금액과 차이가 나는 이유에 대해서는 휴직 기간 등이 반영된 결과라고 설명했다.산업재해 신청을 방해했다는 의혹도 부인했다. 키즈웍스는 직원이 자율적으로 업무를 수행할 수 있는 환경을 제공했으며, A씨의 건강 상태를 알게 된 뒤에는 휴식과 휴직을 권유했다고 주장했다. 그러면서 허위 사실 유포와 비방 행위에 대해 법적 조치를 취하겠다는 입장을 전했다.헤이지니는 2017년 채널을 만들어 현재 413만 명의 유튜브 구독자를 보유하고 있다. 논란 후 약 한 달 만인 지난 18일 새 영상을 업로드하며 복귀했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr