전현무가 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

전현무가 전 야구선수 황재균 앞에서 야구 실력을 선보이다 헛스윙으로 체면을 구겼다. / 사진제공=MBN

전현무가 전 야구선수 황재균 앞에서 야구 실력을 선보이다 헛스윙으로 체면을 구겼다. / 사진제공=MBN

전현무가 전 야구선수 황재균 앞에서 야구 실력을 선보이다 헛스윙으로 체면을 구겼다.지난 22일 방송된 MBN '디스이즈 현무로드' 10회에서는 전현무, 이준, 강미나, 황재균이 일본 오카야마현 구라시키에서 여행을 이어가는 모습이 그려졌다.네 사람은 현지 노면전차를 타고 오카야마 명물인 데미카츠동 맛집으로 향했다. 아침부터 생맥주를 곁들이며 식사를 즐긴 강미나와 황재균과 달리 이준은 콜라를 다 마신 뒤 빈 병을 불며 장난스러운 모습을 보였다. 식사 도중 강미나는 "타자 바운스도 배웠다"며 다음 코스인 야구게임장에 대한 기대감을 내비쳤다. 이에 전현무는 "난 연예인 야구단 출신이다. 또, 실제로 투수의 공을 받아 안타를 쳤다"며 자신의 야구 실력에 자신감을 보였다.네 사람은 실내 야구게임장으로 이동했다. 첫 번째 타자로 나선 이준은 연이어 헛스윙한 끝에 "아, 짜증 나는데…"라며 아쉬움을 토로했다. 이어 타석에 들어선 전현무는 자신만만했던 모습과 달리 첫 타석에서 헛스윙하며 체면을 구겼다. 그러나 곧 홈런을 기록하며 연예인 야구단 4번 타자 출신의 자존심을 지켰다. 강미나에 이어 마지막 타자로 나선 황재균은 상의까지 벗고 타격에 나섰다. 그는 시속 140km의 강속구를 상대로 연달아 홈런을 기록하며 전직 프로야구 선수다운 실력을 보여줬다.야구 게임장을 나선 네 사람은 마지막 여행지인 고라쿠엔 정원을 방문했다. 일본 3대 정원 중 하나로 꼽히는 이곳에서 전현무, 이준, 황재균은 강미나의 사진을 찍어주며 여행을 마무리했다. 강미나는 "제가 했던 예능 중 제일 즐거웠다"고 소감을 밝혔고, 황재균은 "다음부터 짝수가 필요하면 불러 달라"며 재출연 의사를 내비쳤다. 이준 역시 "옆에서 좋아해 주니 나도 더 좋았던 여행"이라고 말했다.방송 말미 공개된 예고편에는 중국 푸저우로 향한 전현무, 이준과 새로운 여행 친구 임수향의 모습이 담겼다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr