아옳이가 가족과 함께한 여행 브이로그를 공개했다. / 사진='아옳이' 유튜브 캡처

아옳이가 가족과 함께한 여행 브이로그를 공개했다. / 사진='아옳이' 유튜브 캡처

유튜버 아옳이가 남자친구인 한의사 김형배 씨와 함께한 대가족 호캉스를 공개했다.지난 22일 아옳이의 유튜브 채널에는 '대가족 호캉스! 할머니와 남자친구의 첫만남'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 아옳이는 할머니, 부모님, 동생과 한의사 남자친구까지 함께 북한산 리조트로 가을 여행을 떠났다.아옳이는 "이거 다 우리 가족이라니. 내가 사랑하는 사람들이 다 한 프레임에 담기니까 너무 좋다"라며 들뜬 기분을 감추지 못했다. 아옳이의 남자친구를 실물로 처음 만난 할머니는 "손도 따뜻하다"며 "풍기는 인상이 따뜻한 사람 같아서 할머니가 마음이 많이 놓인다"며 만족감을 나타냈다. 김형배는 "걱정하지 마시라. 민영이 행복하게 해주겠다"며 듬직한 면모를 보였다.아옳이는 최근 영상에서도 두 사람의 진지한 만남을 언급하기도 했다. 지난 16일 공개된 영상에서는 아옳이가 "우리 처음으로 가을을 같이 보낸다"고 하자, 김형배가 "조금만 있으면 사계절을 다 봤다"며 "이제 결혼해도 되겠다"고 언급했다. 이어 "한 명이라도 반대하며 안 하겠다"면서도 "반대할 분은 성함이랑 전화번호를 남겨라. 내가 설득하겠다"라고 말했다.아옳이는 2018년 카레이서 서주원과 결혼했으나 2022년 이혼했다. 현재는 한의사 남자친구와 공개 열애 중이다. 유튜브를 통해 알콩달콩한 일상을 공유하고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr