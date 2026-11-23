방송인 정형돈이 확 달라진 외모로 정재형을 놀라게 했다. / 사진=유튜브 채널 '요정재형' 영상 캡처

정재형은 부산에서 촬영 중이던 정형돈을 우연히 만나 저녁 식사를 함께했다. / 사진=유튜브 채널 '요정재형' 영상 캡처

방송인 정형돈이 체중 감량 주사제 마운자로를 투약한 사실에 이어 눈밑지방재배치 수술을 받은 경험도 공개했다.22일 유튜브 채널 '요정재형'에는 '부산 여행인 줄 알았는데 극한의 운전 연수'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 정재형이 부산으로 여행을 떠나는 모습이 담겼다.정재형은 여행 도중 부산에서 촬영 중이던 정형돈과 연락이 닿았다. 이후 두 사람은 함께 식사하기로 약속하고 정재형의 차를 타고 곱창집으로 향했다.두 사람이 식사하던 중 정형돈의 달라진 외모가 화제에 올랐다. 정재형은 정형돈의 얼굴을 살펴보다가 "너 마운자로 하니?"라고 물었다. 이에 정형돈이 "응"이라고 답하자 정재형은 "얼굴이 확 좋아졌다"며 칭찬했다.정형돈은 식당 주인과 대화하던 중 눈밑지방재배치 수술을 받은 사실도 털어놨다. 주인이 정형돈을 알아보고 "얼굴에 변함이 없다"고 말하자 그는 "저 눈밑지방재배치 수술을 했다"고 답했다. 예상치 못한 대답에 주변에서는 웃음이 터져 나왔다.한편 정형돈은 2009년 한유라와 결혼해 슬하에 쌍둥이 딸을 두고 있다. 지난해 4월에는 KBS 쿨FM '하하의 슈퍼라디오'에 출연해 4개월 만에 체중을 100kg에서 79kg으로 줄여 총 21kg을 감량했다고 밝힌 바 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr