바타와 지예은이 웃으며 안무를 맞추고 있다. / 사진=바타 SNS

사진=바타 SNS

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다음달 결혼을 앞둔 댄서 바타와 방송인 지예은이 찰떡 호흡을 과시했다.바타는 지난 21일 자신의 인스타그램에 "예은이랑 시네마 챌린지🥰 따라 할 사람!"이라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 바타와 지예은이 안무를 맞춰 보고 있는 모습. 두 사람은 놀이터에서 호흡을 주고받았고, 간단한 안무에도 해맑게 웃으며 밝은 표정을 보였다.해당 영상을 본 가수 별, 그룹 스테이씨 멤버 윤 등은 "귀여워", "왜 이렇게 귀엽고 난리야😍 " 등의 반응을 보였다.두 사람은 다음달 12일 결혼한다. 이들의 열애 소식은 지난 4월 전해졌다. 같은 교회에 다니는 것을 매개로 친구에서 연인 사이로 발전했다. 또 지예은이 지석진과 프로젝트 그룹 충주지씨로 '워터밤 서울 2025' 무대에 올랐을 당시 바타가 안무 제작에 참여했다.한편 지예은은 한국예술종합학교 출신으로 2017년 웹드라마 '하우투'로 데뷔했다. 쿠팡플레이 예능 'SNL 코리아' 시리즈를 통해 대중에게 이름을 알렸으며, 이후 SBS 예능 '런닝맨'에 고정 출연하며 활약을 이어가고 있다.바타는 댄스 크루 위댐보이즈(WDBZ)를 이끌고 있다. 2022년 방송된 Mnet 춤 서바이벌 프로그램 '스트릿 맨 파이터'에서 준우승을 차지한 바 있다. 당시 리더 계급 출연진 중 최연소였다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr