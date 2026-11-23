이혜영이 LA에 저택을 샀다고 밝혔다./사진=텐아시아DB, SBS

이혜영이 LA에 저택을 샀다고 밝혔다./사진제공=SBS

배우 이혜영이 전 남편 이상민이 출연했던 '미운 우리 새끼'에 깜짝 등장, 재혼한 남편의 반응부터 폐암 투병 후 마련한 미국 로스앤젤레스(LA) 자택 근황까지 솔직하게 털어놨다.지난 22일 방송된 SBS 예능 '미운 우리 새끼'에서는 정준호의 생일을 축하하기 위해 탁재훈, 김종민 등이 모인 자리에 이혜영이 나타나는 모습이 담겼다.이혜영이 "나 왔잖아"라며 당당하게 등장하자 탁재훈은 "이 여사, 여기 웬일이냐"며 놀라움을 감추지 못했다. 이에 이혜영은 "그러니까 우리 남편도 여길 왜 나가냐고, 미쳤냐고 하더라"며 "그래서 이제 (이상민) 안 나온다고 했다"고 쿨하게 답했다.이날 이혜영은 미국을 오가는 근황에 대해 "LA에 집을 샀다"고 밝혔다. 방송을 통해 공개된 이혜영의 LA 자택에는 개인 수영장까지 갖춰져 있어 감탄을 자아냈다. 그는 "옆집에 비욘세도 살고 많은 셀럽들이 산다"며 "몸이 안 좋아서 미국에서는 좋은 공기, 좋은 환경 속에서 아티스트로 살아보고 싶었다"고 집을 마련한 이유를 설명했다.과거 전시회에 찾아와 준 정준호에게 고마움을 전하며 직접 그린 그림을 생일 선물로 건네기도 했다. 그는 "내가 초대하지도 않았는데 어떻게 왔는지 남편과 함께 정말 감동을 받았다"며 정준호의 아내를 위해 준비한 그림으로 축하의 마음을 건넸다.폐암 투병 이후 건강을 회복한 심경도 밝혔다. 앞서 2021년 폐암 진단을 받고 폐 일부를 절제하는 수술을 받았던 이혜영은 안부를 묻는 김종민에게 "이제 좀 살 것 같다. '내가 진짜 사나 보다'라는 생각도 들고, 제2의 인생을 어떻게 살아야 할지 고민하며 좋게 변한 것 같다"고 털어놨다.정준호가 이혜영 부부를 두고 "둘 다 성격이 장난 아닌데 아직 이혼 안 하고 잘 살고 있는 게 대단하다"고 농담을 던지자 이혜영은 "남편이 옆에서 고생을 많이 했다"고 수긍했다. 이어 "남편이 출근하고 나면 혼자 아파하다가 퇴근할 때쯤 밝게 인사하곤 했다"며 "아픈 여자와 5년 넘게 사는 게 힘들었을 텐데 잘 견뎌줘서 고맙고 덕분에 끈끈함이 이어졌다"고 애틋한 마음을 보였다.이혜영은 2004년 가수 이상민과 결혼했으나 이듬해 이혼했다. 이후 2011년 연상의 금융 사업가 부재훈 MBK파트너스 부회장과 재혼했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr