'하트시그널5'를 통해 실제 연인으로 발전한 박우열과 강유경이 결별설에 휩싸였다. / 사진=박우열 SNS

'하트시그널5'를 통해 실제 연인으로 발전한 박우열과 강유경이 결별설에 휩싸였다. / 사진=박우열 SNS

채널A 연애 리얼리티 '하트시그널5'를 통해 실제 연인으로 발전한 박우열과 강유경이 결별설에 휩싸였다. 방송 종영 이후 공개적으로 애정을 표현해 온 두 사람이 서로의 SNS를 언팔로우하면서 관계에 변화가 생긴 것 아니냐는 추측이 나오고 있다.22일 기준 박우열과 강유경은 서로의 SNS 계정을 팔로우하지 않고 있다. 두 사람이 서로의 계정을 언팔로우했다는 사실이 알려지자 누리꾼들 사이에서는 결별 가능성이 제기됐다. 다만 두 사람 모두 이와 관련해 별다른 입장을 밝히지 않은 상태다.박우열과 강유경은 '하트시그널5'에 출연하며 인연을 맺었다. 최종 선택 당시 강유경은 "어찌 됐든 나는 오빠인 것 같아. 정말 많이 고민하고 부정도 했는데, 오빠가 제일 내 마음에 남아 있더라"라고 마음을 전했다. 박우열 역시 강유경에게 달려가 "보고 싶었어. 좋아해"라고 고백했고, 강유경은 "나도 좋아해"라고 화답했다.방송 이후에도 만남을 이어간 두 사람은 현실 커플이 됐다는 사실을 공개하며 시청자들의 응원을 받았다. 지난 7월 22일 박우열은 강유경과 함께 찍은 사진을 게재하며 '하트시그널5'를 시청하고 응원해 준 이들에게 감사 인사를 전했다. 해당 게시물은 현재까지 남아 있는 상태다.2004년생인 강유경은 한국무용을 전공하는 대학생으로, 방송 당시 남성 출연자들의 선택을 받으며 '몰표녀'라는 별명을 얻었다. 박우열은 2002년생으로 마케팅 회사에 재직 중인 직장인이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr