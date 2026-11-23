사진=유튜브 '방가네'

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'방가네' 고은아가 가족의 사과 장사를 돕다 결혼 생활에 자신감을 내비쳤다.22일 유튜브 채널 '방가네'에는 '연예인들 시상식할때 우린 사과 팔고 있습니다..너무 추워요..'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 고은아와 미르 가족은 이른 아침부터 사과 판매에 나섰다. 우선 흠집이 난 사과부터 골라낸 미르는 "올해 사과 농사가 잘됐다"며 과일을 직접 잘라 맛을 봤다. 사과를 한입 먹은 가족들은 과즙이 많다고 입을 모았다. 사과의 단내를 맡고 벌이 날아들자 서로 조심하라고 당부하기도 했다.미르는 사과를 고르는 데 쓰는 선별기는 큰누나가 사줬다고 자랑했다. 고은아는 판매장 앞에서 손님을 향해 "연예인 있어요"라고 외쳤다. 이를 들은 미르는 "사과 맛있다고 홍보해야지. 연예인 있어요 홍보냐?"라며 황당한 웃음을 지었다.일하는 도중에는 어머니가 가장 열심히 일한다며 품삯을 두고 농담도 나왔다. 미르는 노동 1일차라 신난 고은아를 보다가 "무급인데 이렇게 열심히 하냐"면서도 "엄마가 제일 열심히 하는데, 일 끝나면 엄마도 20만 원 받고 우리도 20만 원 받는 거잖아"라고 지적했다.미르는 고은아를 '진상 처리반'이라고 표현했다. 그는 "한 손님이 감 10kg 값을 치른 뒤 20kg을 담으려 했다"면서 "그걸 본 고은아가 뛰어갔다"고 전했다. 그러면서도 "그런 진상 손님은 100분 중에 1분이다. 그런데 정말 지독하다"고 토로했다.판매장에 비가 내리자 분위기가 달라졌다. 미르는 손님이 왔다가도 차에서 내릴 엄두를 못 내고 돌아간다며 아쉬움을 내비쳤다.무임금에도 자발적으로 열심히 일하던 고은아는 "어느 집에 시집가도 정말 잘살 수 있다"고 자신해 눈길을 끌었다.앞서 고은아는 결혼 전임에도 아이를 갖고 싶다는 생각을 가족에게 털어놨다. 그는 "애를 빨리 낳아야 될 것 같다"며 며칠 전부터 진지하게 고민했다고 밝혔고, 남자친구를 '파란 개구리'라는 애칭으로 불러 화제가 된 바 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr