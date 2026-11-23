사진=텐아시아DB

사진=SBS '런닝맨'

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'런닝맨' 지예은이 'SNL 코리아' 텃세를 폭로했다.22일 방송된 SBS 예능 '런닝맨'은 '영영구구' 레이스로 꾸며졌다. 배우 강기영과 주현영이 게스트로 출연했다.이날 주현영은 지예은과 반갑게 인사를 나눴다. 두 사람을 본 유재석이 주현영이 선배 아니냐고 묻자 지예은은 "'SNL' 선배!"라고 답했다. 주현영도 지예은과 또래지만 'SNL 코리아'에서는 자신이 선배였다고 설명했다.지석진은 'SNL 코리아'에서도 선후배 사이가 엄격하냐고 물었다. 지예은은 당시 선후배 관계가 엄격했다며 주현영에게 많이 배웠다고 말했다. 하하가 텃세도 있었냐고 묻자 지예은은 "조금"이라고 답했다. 주현영 역시 "없진 않았지"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.화제는 지예은의 첫인상으로 옮겨갔다. 주현영은 "상큼하네. 같이 열심히 해야겠다"고 당시의 생각을 전했다. 손을 모은 채 답하는 주현영을 본 하하는 "밟아줘야겠네"라고 장난을 쳤다.지예은은 주현영이 자신을 보고 기강을 잡아야겠다고 생각한 것 아니냐는 취지로 농담을 보탰다. 주현영은 "아니다"라며 웃었다. 두 사람은 선후배 시절의 첫 만남을 두고 농담을 주고받았다.주현영은 출연을 앞둔 드라마 소식도 전했다. 그는 SBS 새 드라마 '나인 투 식스'에서 박민영, 육성재, 고수와 호흡을 맞춘다고 밝혔다. 오는 25일 첫 방송되는 이 작품에서 주현영은 자녀를 두지 않기로 한 부부의 아내 신지원 역을 맡아 부부 사이의 갈등을 그린다.주현영은 2019년 단편영화 '내가 그리웠니'로 데뷔했다. 2021년 쿠팡플레이 'SNL 코리아' 리부트에 고정 크루로 합류한 뒤 인턴 기자 '주기자'와 'MZ 오피스'의 젊은 꼰대 캐릭터로 얼굴을 알렸다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr