방송인 이경실이 아들의 혼전임신에 연락을 끊었다고 밝혔다.
22일 '빠더너스' 채널에는 '고모상 vs 스모상! 역대급 센 게스트 도발하는 매운맛 야유회 | 야마 EP6 이경실 조혜련'이라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 문상훈은 군 복무 중인 이경실의 아들 손보승을 언급하며 "엄마인 이경실 님과 약간의 갈등이 있었다고 들었다"고 운을 뗐다.
이경실은 "있었지. 그건 누구한테나 좀 어떤 부모든 다 힘들었을 거야"라며 갈등을 인정했다. 거의 1년 동안 연락도 받지 않았다는 말에 이경실은 "그때는 아무래도 부모는 충격을 받는다. '이건 아니다'라고 혼내기도 하고 그랬는데 안 받아들이더라"며 씁쓸해했다.
그러면서 "그래서 더 일부러 냉정하게 굴었다"고 고백했다.
출연진이 "더 냉정하고 차갑게 대하셨으면 보승 씨가 완전 얼음 보승이가 되었겠다"고 농담하자 이경실은 "지금 우리 가족사를 얘기하는데 그걸 이렇게 장난스럽게 받는 거야?"라고 호통쳐 웃음을 안겼다. 이경실은 "22살 때 군대도 안 간 상태에서 연애를 하더니 덜커덕 애를 가져 가지고"라며 "엄마로서는 조금 '아 이건 아니다'라는 생각이 들었지"라고 잘라 말했다.
이어 "내가 지켜보려고 했다. 정말 이 철없는 것들끼리 만나 가지고 이 뒷수습을 어떻게 하나. 부모로서 책임을 다 해야 되는데"라며 속내를 드러냈다.
하지만 아들 부부는 이경실의 걱정을 뒤집었다. 이경실은 "생각했던 거보다 굉장히 잘 아이를 예쁘게 키우고 저희들끼리도 굉장히 열심히 살고 예쁘게 살고 하니까 괜찮아서 내가 그걸 받아들인 거. 이제 내 마음에 화를 풀고"라며 끝내 아들 부부를 품었다.
또 손주를 예뻐하지 않느냐는 말에는 "아 그지? 지금은 예쁘지?"라며 맞장구쳤다.
한편 이경실은 1992년 결혼해 딸 손수아와 아들 손보승을 뒀으나 2003년 이혼했다. 2007년에는 사업가와 재혼했다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
22일 '빠더너스' 채널에는 '고모상 vs 스모상! 역대급 센 게스트 도발하는 매운맛 야유회 | 야마 EP6 이경실 조혜련'이라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 문상훈은 군 복무 중인 이경실의 아들 손보승을 언급하며 "엄마인 이경실 님과 약간의 갈등이 있었다고 들었다"고 운을 뗐다.
이경실은 "있었지. 그건 누구한테나 좀 어떤 부모든 다 힘들었을 거야"라며 갈등을 인정했다. 거의 1년 동안 연락도 받지 않았다는 말에 이경실은 "그때는 아무래도 부모는 충격을 받는다. '이건 아니다'라고 혼내기도 하고 그랬는데 안 받아들이더라"며 씁쓸해했다.
그러면서 "그래서 더 일부러 냉정하게 굴었다"고 고백했다.
출연진이 "더 냉정하고 차갑게 대하셨으면 보승 씨가 완전 얼음 보승이가 되었겠다"고 농담하자 이경실은 "지금 우리 가족사를 얘기하는데 그걸 이렇게 장난스럽게 받는 거야?"라고 호통쳐 웃음을 안겼다. 이경실은 "22살 때 군대도 안 간 상태에서 연애를 하더니 덜커덕 애를 가져 가지고"라며 "엄마로서는 조금 '아 이건 아니다'라는 생각이 들었지"라고 잘라 말했다.
이어 "내가 지켜보려고 했다. 정말 이 철없는 것들끼리 만나 가지고 이 뒷수습을 어떻게 하나. 부모로서 책임을 다 해야 되는데"라며 속내를 드러냈다.
하지만 아들 부부는 이경실의 걱정을 뒤집었다. 이경실은 "생각했던 거보다 굉장히 잘 아이를 예쁘게 키우고 저희들끼리도 굉장히 열심히 살고 예쁘게 살고 하니까 괜찮아서 내가 그걸 받아들인 거. 이제 내 마음에 화를 풀고"라며 끝내 아들 부부를 품었다.
또 손주를 예뻐하지 않느냐는 말에는 "아 그지? 지금은 예쁘지?"라며 맞장구쳤다.
한편 이경실은 1992년 결혼해 딸 손수아와 아들 손보승을 뒀으나 2003년 이혼했다. 2007년에는 사업가와 재혼했다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
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