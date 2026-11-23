이미지 크게보기 방송인 이경실이 아들의 혼전임신에 연락을 끊었다고 밝혔다. / 사진 = 유튜브 채널 '빠더너스'

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방송인 이경실이 아들의 혼전임신에 연락을 끊었다고 밝혔다.22일 '빠더너스' 채널에는 '고모상 vs 스모상! 역대급 센 게스트 도발하는 매운맛 야유회 | 야마 EP6 이경실 조혜련'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 문상훈은 군 복무 중인 이경실의 아들 손보승을 언급하며 "엄마인 이경실 님과 약간의 갈등이 있었다고 들었다"고 운을 뗐다.이경실은 "있었지. 그건 누구한테나 좀 어떤 부모든 다 힘들었을 거야"라며 갈등을 인정했다.거의 1년 동안 연락도 받지 않았다는 말에 이경실은 "그때는 아무래도 부모는 충격을 받는다. '이건 아니다'라고 혼내기도 하고 그랬는데 안 받아들이더라"며 씁쓸해했다.그러면서 "그래서 더 일부러 냉정하게 굴었다"고 고백했다.출연진이 "더 냉정하고 차갑게 대하셨으면 보승 씨가 완전 얼음 보승이가 되었겠다"고 농담하자 이경실은 "지금 우리 가족사를 얘기하는데 그걸 이렇게 장난스럽게 받는 거야?"라고 호통쳐 웃음을 안겼다.이경실은 "22살 때 군대도 안 간 상태에서 연애를 하더니 덜커덕 애를 가져 가지고"라며 "엄마로서는 조금 '아 이건 아니다'라는 생각이 들었지"라고 잘라 말했다.이어 "내가 지켜보려고 했다. 정말 이 철없는 것들끼리 만나 가지고 이 뒷수습을 어떻게 하나. 부모로서 책임을 다 해야 되는데"라며 속내를 드러냈다.하지만 아들 부부는 이경실의 걱정을 뒤집었다. 이경실은 "생각했던 거보다 굉장히 잘 아이를 예쁘게 키우고 저희들끼리도 굉장히 열심히 살고 예쁘게 살고 하니까 괜찮아서 내가 그걸 받아들인 거. 이제 내 마음에 화를 풀고"라며 끝내 아들 부부를 품었다.또 손주를 예뻐하지 않느냐는 말에는 "아 그지? 지금은 예쁘지?"라며 맞장구쳤다.한편 이경실은 1992년 결혼해 딸 손수아와 아들 손보승을 뒀으나 2003년 이혼했다. 2007년에는 사업가와 재혼했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr