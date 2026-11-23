사진=JTBC '냉장고를 부탁해'

사진=JTBC '냉장고를 부탁해'

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'냉장고를 부탁해' 비가 김태희와의 결혼식을 가족에게도 조용히 준비한 뒷이야기를 공개했다.22일 방송된 JTBC 예능 '냉장고를 부탁해'(이하 '냉부해')에는 가수 비와 성시경이 게스트로 출연했다. 10년 만에 프로그램을 다시 찾은 비는 MC 김성주와 지난 출연 당시를 떠올렸다.이날 김성주는 비가 출연한 방송이 나간 다음 날 김태희와의 결혼 소식이 보도됐다고 말했다. 당시 결혼 이야기를 듣지 못했던 김성주는 "귀띔 좀 해주지 그랬냐"며 뒤늦게 서운함을 내비쳤다.비는 "형이라면 하겠냐"고 되물었다. 그는 "여기 계신 셰프님들이 두 명씩에게만 전해도 전 세계적으로 알려진다"고 너스레를 떨었다. 농담이라고 덧붙인 비는 결혼을 준비할 때 아버지에게도 예식 일정을 미리 알리지 않았다고 털어놨다.비가 아버지에게 결혼식 시간과 장소를 전한 건 예식 전날이었다. 아버지도 소식을 전하고 싶어 입이 근질거릴 수 있겠다고 생각했다는 그는 "가족끼리 조용하게 하려고 했다"고 설명했다. 비는 결혼 소식을 귀띔해 주지 않았다는 김성주에게 "죄송하다"고 말해 웃음을 안겼다.비는 김태희와 함께 쓰는 냉장고도 공개했다. 냉장고에는 김태희가 손수 만든 샐러드와 장모가 해준 요리, 처남인 배우 이완의 장모가 챙겨준 반찬이 들어 있었다. 식재료를 소개하는 동안 아내와 처가 이야기가 잇달아 나오자 성시경은 "상대적 박탈감이 든다"고 농담했다.성시경은 비가 아내 이야기를 꺼내는 모습을 보며 "'제 아내가'라고 나도 말하고 싶다"고 했다. 이완의 장모가 준 반찬까지 등장하자 "나도 처남이라고 해 보고 싶다"고 말해 출연진을 웃게 했다.한편 비는 2017년 배우 김태희와 결혼했으며 슬하에 두 딸을 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr