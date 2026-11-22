사진=텐아시아DB

사진=SBS '런닝맨'

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'런닝맨' 유재석이 강기영의 결혼식 뒷이야기를 꺼내며 '금수저 아내'를 언급했다.22일 방송된 SBS 예능 '런닝맨'에는 배우 강기영과 주현영이 게스트로 출연했다. 두 사람은 보유한 R코인을 모두 없애야 하는 '영영구구' 레이스에 합류했다.이날 '런닝맨'에 처음 출연한 강기영은 "나올 명분이 없는데"라며 웃었다. 제작진은 강기영이 유재석이 진행하는 프로그램이라면 무조건 나오겠다고 했다며 섭외 뒷이야기를 전했다.김종국이 두 사람의 친분을 언급하자 유재석은 "제가 기영이 결혼식 사회도 봤다"고 말했다. 그는 "결혼식을 장모님의 갤러리에서 했다"고 덧붙였다. 강기영은 "제 결혼식이 이렇게 화려할 줄 몰랐다"며 쑥스러워했다.지석진은 결혼식장이 장모의 개인 갤러리였다는 말에 "든든하죠. 그러면"이라고 반응했다. 유재석이 지석진의 처가도 든든하다며 박수를 치자 지석진은 "잘못된 소문입니다"라며 손사래를 쳤다.강기영은 지석진에게 "형님도 그쪽이시구나"라고 농담했다. 이를 들은 유재석은 강기영의 말을 따라 하며 웃음을 터뜨렸다. 지석진도 "하여튼 뭐 리스펙한다"며 받아쳤다.강기영은 유재석과 닮은 외모로도 주목받았다. 멤버들은 두 사람을 도플갱어에 빗댄 뒤 양세찬까지 묶어 '안테나상'이라고 불렀다.레이스 초반 멤버들은 출근길에 떨어진 R코인을 앞다퉈 주웠다. 주사위와 룰렛 등에 코인을 걸던 멤버들은 최종 목표가 코인을 전부 없애는 것이라는 설명에 당황했다.눈을 가린 채 방울 달린 방석을 차지하는 미션에서는 유재석과 강기영이 같은 방석을 노리다 서로를 끌어안았다. 주현영은 송지효와 방석을 두고 팽팽하게 맞붙었다.한편 강기영은 2009년 연극 '나쁜자석'으로 데뷔했다. 2019년 3세 연하의 비연예인과 결혼했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr