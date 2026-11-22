이미지 크게보기 '사장님 귀는 당나귀 귀' 가수 김용빈이 김숙이 부자라고 언급하자 곧바로 부인했다. / 사진 = 텐아시아DB

이미지 크게보기 사진 = KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'

'사장님 귀는 당나귀 귀' 가수 김용빈이 김숙이 부자라고 언급하자 곧바로 부인했다.22일 방송된 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')에는 김용빈이 특별 인턴으로 나서 박명수와 함께 편의점 상품 기획에 참여했다.이날 김숙은 정지선과 함께 대만 시장을 찾았다. 정지선이 지갑을 챙기지 않아 각종 식재료는 김숙이 자기 돈으로 계산했다.그러자 영상을 보던 김용빈이 "누나 저도 사줘요"라고 말했고, 이에 김숙은 "우리 중에 제일 부자면서"라고 답했다. 김용빈은 "저 돈 없다. 집도 없다"고 하소연했다.앞서 김용빈은 지난 10월 '사당귀'에서 할머니가 행사 출연료를 한 푼도 쓰지 않고 모아줬다며 "그 추억이 담긴 통장 약 50개를 다 모아놨다"고 밝힌 바 있다.하지만 당시 방송에서 그는 "제 이름으로 된 자가는 아직 없다"고 전했다.또 '미스터트롯3' 우승 상금 3억 원에 대해서는 "사실 '미스터트롯3' 우승 상금 3억 원으로 그동안의 빚을 모두 갚았다. 어릴 때부터 앨범을 내며 활동했지만 잘 되지 않아 생긴 빚이 있었다"고 털어놨다.한편 김용빈은 트로트 신동 출신으로 공황장애와 강박증으로 약 7년간 무대를 떠나 있었다. 2020년 '트롯전국체전' 5위로 복귀했고, 2025년 TV조선 '미스터트롯3'에서 진(眞)에 올랐다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr