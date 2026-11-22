이미지 크게보기 그룹 리쌍 출신 개리가 은퇴를 부른 억대 외제차를 언급했다. / 사진 = 유튜브 채널 '강개리'

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그룹 리쌍 출신 개리가 은퇴를 부른 억대 외제차를 언급했다.21일 유튜브 채널 '강개리'에는 '캠핑 그 낭만에 대하여'라는 제목의 영상이 게재됐다.영상 속 개리는 텐트 구매 당시를 두고 "나중엔 매니저분이 쳐다도 안 보더라"라며 너스레를 떨었다.이어 장인·장모와 함께 간 캠핑을 두고 "장인 어른 또 보고 계시니까 잘 해야 된다"며 "느낌이 딱 보니까 스킨이랑 같이 박았더라. 200만 원짜리 텐트를"이라고 털어놨다.개리는 "춥고 힘들고 구멍 내고 뭐 난리도 아니었는데 딱 차에 타고 출발해서 가고 있는데 아, 다시 가고 싶다"고 캠핑의 매력을 전했다.이후 "연예계 그 설 아냐"라며 B사 차를 타면 안 좋은 스캔들에 휘말린다는 속설을 화제에 올렸다.그는 "솔직히 나는 그게 드림카였다. 내가 차를 솔직히 잘 모른다"고 고백했다. 그러면서 "지나가다가 어 멋있어 보이는 거다. 약간 좀 클래식컬하다"고 그 차에 끌린 이유를 설명했다.그런데 개리는 "이제 딱 살려고 했는데 누군가가 얘기를 하더라"라며 "안 좋은 스캔들에 휘말릴 수 있으니 사지 말아라"라는 말을 들었다고 떠올렸다.그럼에도 개리는 "나는 그런 거 다 이겨낼 수 있다. 난 내 기운이 더 강하다"며 차를 샀다. "딱 샀는데 한 6개월 있다 은퇴했다"며 웃은 그는 "아니 뭐 은퇴라고 하긴 뭐하지만 이제 휴직에 들어갔다, 휴직"이라고 정정했다.또 "지금 10년째 타고 있다. 이 차는 안 팔기로 내가 결정했다"고 밝힌 그는 "룸미러 보면 하오가 딱 보이고 와이프랑 이 추억이 너무 있어서 너무 만족한다"며 차에 대한 애정을 드러냈다.한편 개리는 2016년 SBS '런닝맨' 하차 이후 방송 활동을 줄였다. 이듬해인 2017년 10세 연하의 비연예인 아내와 결혼했고, 같은 해 아들 하오를 얻었다.2020년에는 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 하오와 함께 출연해 큰 화제를 모았다. 이후 유튜브 채널 '강개리'로 가족과의 일상을 전하며 팬들과 만나고 있다.지난달 영상에서는 하오의 학원 등하원을 직접 챙기는 모습을 보여주며 "이제 연예인에서 약간 일반인화돼 가고 있다"고 말하기도 했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr