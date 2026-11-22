이미지 크게보기 방송인 정형돈이 다이어트 주사를 맞았다고 인정했다. / 사진 = 유튜브 채널 '요정재형'

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방송인 정형돈이 다이어트 주사를 맞았다고 인정했다.22일 유튜브 채널 '요정재형'에는 '부산 여행인 줄 알았는데 극한의 운전 연수..'라는 제목의 영상이 게재됐다.영상 속 정재형은 부산에서 촬영 일정이 겹친 정형돈을 직접 차에 태우고 곱창집으로 향했다. 정형돈이 "아, 곱창 맛있겠다"고 하자 정재형은 "그지? 잘 골랐지?"라며 뿌듯해했다.정재형은 "야, 근데 어떻게 이렇게 갑자기 만나냐? 만나려고 해도 안 만나지더니만"이라며 신기해했다. 이어 "나 이사 왔다고, 형 바로 앞이야 막 이러더니 여기서 만나네"라고 덧붙였다.정형돈은 정재형의 머리를 보며 "근데 가르마 너무 정직하게 탄 거 아니야?", "야, 너무 컴퍼스인데"라고 놀렸다. 정재형은 "가만히 있어"라며 받아쳤다.식당에서 정재형은 "이게 이렇게 유명하다면서? 특양이"라며 "왜 유명해요?"라고 물었다가 "너무 바보 같은 질문이었다"며 머쓱해했다. 정형돈은 "진짜 무가치한 질문이었어. 사람 같지도 않은 질문이었지"라고 몰아붙였다.정형돈이 "대형 채널이네, 완전히"라며 구독자 수를 궁금해하자 정재형은 "우리 75만"이라고 자랑했다. 또 "야, 대창 먹어 봐. 숯불에 구우니까 이렇게 맛있구나"라며 식사를 즐겼다.그러다 정재형은 정형돈의 얼굴을 살피더니 "야, 너 마운자로 하니?"라는 질문을 던졌다. 정형돈은 망설임 없이 "응"이라고 답했다.정재형이 "얼굴이 확 좋아졌다"고 하자 정형돈은 "아니야. 메이크업 살짝 하다 지웠다"며 손사래를 쳤다.한편 정형돈은 지난해 4월 KBS 쿨FM '하하의 슈퍼라디오'에서 4개월 만에 100kg에서 79kg으로 약 21kg을 뺐다고 밝힌 바 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr