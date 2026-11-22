사진=김나영 유튜브

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방송인 김나영이 두 아들의 등교를 챙기며 늦잠이 사치처럼 느껴진다고 털어놨다.22일 유튜브 채널 '김나영의 노필터티비'에는 '가나디와 아들 둘이 있는 김나영의 요즘 일상'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 김나영은 새벽 5시 36분에 일어나 퉁퉁 부은 눈으로 카메라 앞에 섰다. 아침 일찍 옷을 입어보는 촬영이 잡혀 있었다는 그는 일어나자마자 밥을 하러 갔다. 떡국을 끓이고 두 아들의 간식도 챙겼다.김나영은 "저 너무 늦잠이 자고 싶다"며 "신우 이준 대학교 가면 늦잠 잘 수 있나"라고 말했다. 두 아들이 아침 일찍 등교하는 탓에 늦잠은 자신에게 사치 같은 일이라며 "엄마들은 공감하시죠"라고 물었다.김나영은 반려견을 입양한 뒤 돌봐야 할 가족이 늘면서 하루가 더 분주해졌다고 전했다. 그는 두 아들이 어릴 때 입던 옷을 반려견 팡가에게 입혀보기도 했다. 촬영을 마친 뒤에도 판가의 배변 산책과 식사, 운동을 챙기는 일정이 이어졌다.주말에도 아이들의 병원 방문과 교회 일정으로 혼자 쓸 시간이 부족하다고 했다. 마이큐와 함께 보고 싶은 작품도 있지만 시간과 체력이 여의치 않아 아직 보지 못했다고 밝혔다.오랫동안 미뤄둔 주방 공사도 시작했다. 지금 집에 4년가량 살면서 집 안 곳곳을 조금씩 고쳐 왔다는 김나영은 주방이 낡고 수납공간이 부족해 리모델링을 결정했다고 설명했다. 아이들의 학교 일정 때문에 공사 기간에도 집에서 지냈다.공사 닷새째에는 냉장고까지 거실로 옮겨 놓은 모습을 공개했다. 가구와 주방용품이 집 안 곳곳에 쌓이자 김나영은 "폭탄 맞은 것 같다"고 말했다.한편 김나영은 2019년 이혼 후 두 아들을 키웠다. 2021년 가수 겸 화가 마이큐와 공개 열애를 시작했으며 지난해 10월 재혼했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr