사진=김승현 유튜브

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배우 김승현이 큰딸 김수빈의 내년 결혼 소식을 전했다.22일 유튜브 채널 '광산김씨패밀리'에는 '수빈이는 제가 데려가겠습니다 (집까지 해온 예비사위)'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 김승현은 약 2년간 살던 동네를 떠나 이사를 준비하는 딸 김수빈을 만났다. 그는 딸에게 좋은 소식이 있다며 자세한 이야기는 밥을 먹으면서 하자고 했다.국숫집에 도착한 김승현은 "국수 먹을 좋은 일이 있다고 하더라"며 운을 뗐다. 수빈 씨는 "그런 게 있다. 내년쯤 되면 알게 될 것"이라고 답했다. 김승현은 딸의 이사가 현재 교제 중인 남자친구와 관련된 일인 것 같다고 말했다.새집은 할머니가 사는 곳과 가까운 김포에 마련했다. 김승현은 집값이 오르고 전세 매물도 구하기 어려워 걱정했다며 딸이 부지런히 알아본 끝에 집을 구했다고 전했다. 수빈 씨는 "김포 집은 매매다"라며 남자친구 수영 씨가 "월급 3인분을 하고 계신다"고 말했다.김승현은 "나는 진짜 능력 있는 사위 만났다"며 흐뭇해했다. 딸이 집을 구한다는 말을 듣고 얼마를 보태줄지 생각해 뒀다고도 털어놨다. 수빈 씨는 수영 씨가 김포 집에 살다가 나중에 신축으로 옮기고 싶어 한다고 전했다.두 사람은 같은 고등학교 출신으로, 학창 시절에는 같은 반이 된 적 없이 이름만 아는 사이였다. 수빈 씨는 2024년 5월 공개된 영상에서 자신이 올린 SNS 글에 수영 씨가 '좋아요'를 누른 것을 계기로 가까워졌다고 밝혔다.당시 두 사람은 결혼을 전제로 만나고 있다고 전했다. 지난 3월에는 수영 씨가 김승현을 만나 직급이 올랐다며 "연봉은 그래도 1억 조금 넘는 것 같다"고 했고, 김승현은 "나보다 낫다"고 받아쳤다.이사를 앞두고 타로 상담을 받는 자리에서 김승현은 딸이 결혼을 앞두고 신혼집을 마련하기 위해 김포로 간다고 설명했다. 영상에는 추후 정식으로 소식을 알리겠다는 자막이 나왔다. 구체적인 예식 날짜는 공개되지 않았다.한편 미혼부로 첫째 딸 수빈 씨를 키운 김승현은 MBN '알토란'에서 만난 방송작가 장정윤과 2020년 결혼했다. 두 사람은 슬하에 딸 리윤 양을 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr