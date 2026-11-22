일본 톱모델 야노 시호가 남편 추성훈의 격투기 인생을 돌아보며 애틋한 마음을 드러냈다.야노 시호는 최근 자신의 SNS에 "이 48년간의 격투 생활에 막을 내렸습니다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 추성훈과 야노 시호가 지인들과 함께한 모습이 담겼다. 야노 시호는 남편의 오랜 격투기 인생을 되짚으며 그동안의 소회를 전했다.야노 시호는 "그를 처음 본 것은 K1 데뷔전이었다. 격투기의 시작부터 끝까지 눈앞에서 직접 볼 수 있었고, 지금까지 본 적 없는 세계관과 새로운 풍경, 경험을 많이 할 수 있어 매번 감동과 배움이 끊이지 않았다"고 밝혔다.이어 "10여 년 전 '격투기 외에 빛날 수 있는 곳이 나에게도 있는 걸까' 하고 고민하던 시기가 있었다"며 추성훈이 선수 생활 이후의 미래를 두고 고민했던 시절을 언급했다.그러면서 "한국 여러분 덕분에 그는 격투기 외에도 빛날 수 있는 무대를 찾았다고 확신했다"고 전했다. 최근 방송과 예능 등 다양한 분야에서 활약하며 제2의 전성기를 맞은 남편을 향한 자부심이 엿보이는 대목이다.특히 야노 시호는 "남편의 인생은 언제나 파란만장하지만, 그럼에도 언제나 평정심을 유지하며 어떤 일이라도 받아들이고 극복해 왔다"며 추성훈의 강인한 정신력을 높이 평가했다.또한 "앞으로 아직 보지 못한 새로운 세계에 대한 기대가 넘쳐난다"며 "항상 응원해 주시는 여러분께 진심으로 감사드린다. 앞으로도 그의 인생을 잘 부탁드린다"고 덧붙였다.추성훈은 지난 21일 서울 고척스카이돔에서 열린 국내 종합격투기(MMA)대회 ‘블랙컴뱃 17: 벤타블랙’에서 크리스 리벤(미국)에 1대 2(28-29 29-28 28-29)로 판정패했다. 이로써 추성훈은 MMA 통산 16승 8패를 기록하고 현역 생활을 마무리했다.한편 추성훈과 야노 시호는 2009년 결혼해 슬하에 딸 추사랑을 두고 있다. 이들 가족은 과거 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연하며 큰 사랑을 받았다. 추성훈은 최근 각종 예능 프로그램과 유튜브 콘텐츠를 통해 활발하게 활동하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr