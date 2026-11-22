사진=텐아시아DB

사진=SBS '런닝맨'

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'런닝맨' 지예은이 결혼 후 돈 관리에 대해 솔직한 생각을 밝혔다.22일 방송된 SBS 예능 '런닝맨'에서는 주현영과 강기영이 게스트로 출연해 '영영구구 레이스'를 함께했다. 출연진은 '사랑꾼 판정단' 미션에서 온라인 연애 사연을 두고 토론했다. 더 많은 표를 얻은 팀에는 코인 5개가 주어졌다.이날 공개된 사연의 주인공은 33세 직장인이었다. 남자친구는 사연자가 야근하면 데리러 오고, 아플 때는 약을 가져다줬다. 데이트 비용은 주차비까지 반씩 나눠 냈다. 유재석은 "이건 스트레스를 받을 수 있겠다"고 말했다.남자친구는 사연자의 낡은 지갑을 보고 명품 지갑을 선물했다. 이후 한 달간 데이트 비용을 내지 않다가 다시 더치페이를 시작했다. 사연자가 그동안 혼자 낸 돈을 더해 보니 지갑 가격과 비슷했다.하하는 "최악의 시나리오를 썼는데 이건 아니다"라고 지적했다. 김종국은 "남편감으론 괜찮지 않나. 결혼하면 네 돈 내 돈이 어디 있나"라며 남자친구를 두둔했다.지예은은 "저 남자는 결혼 후에도 네 돈 내 돈 할 사람"이라고 맞섰다. 지석진도 "이런 사람은 결혼하면 더 심해진다"며 지예은의 의견에 힘을 실었다.남자친구는 지갑을 선물한 뒤 생활비가 부족했다고 털어놨다. 사연자는 그의 사정을 듣고 만남을 이어갔다. 남자친구는 그 일을 계기로 전보다 더 헌신적인 모습을 보였다고 했다.김종국은 야근길에 데리러 오거나 아플 때 약을 가져다준 행동도 장점으로 봐야 한다며, 결혼해 가족이 되면 달라질 수 있다고 봤다. 유재석은 사연자가 그런 배려를 당연하게 여겼다는 해석에 "이 사연 어디에도 사연자 분이 그걸 당연하다고 한 적은 없다"고 반박했다.주현영은 남자친구가 계산적인 태도가 관계에 미치는 영향을 깨달았다면 한 번 더 기회를 줄 수 있다고 말했다.결혼을 앞둔 지예은은 부부가 돈을 함께 쓰더라도 누가 더 부담했는지가 발언권에 영향을 줄 수 있다고 봤다. 그는 "좀 더 낸 사람이 생색을 내기 마련이고, 그 사람의 발언권에 힘이 실린다"고 말하며 사연자에게 이별을 권했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr