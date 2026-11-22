배우 김우석이 'SBS 연기대상'에 대한 기대감을 내비쳤다. / 사진제공=에일리언컴퍼니

배우 김우석이 올 연말 열리는 '2026 SBS 연기대상'에 대한 솔직한 기대감을 내비쳤다.'닥터X' 종영 후 서울 청담동의 한 카페에서 배우 김우석을 만났다. '닥터X'는 실패도, 타협도 모르는 천재적인 수술 실력으로 거대한 부조리를 깨부수는 '수술방의 미친 계', 닥터X '계수정'의 활약을 그린 사이다 메디컬 느와르다. 김우석은 극 중 구서대병원 신입 인턴 박태경 역을 맡아 열연했다.올해 SBS 금토드라마 라인업은 최고 시청률 23%를 돌파한 흥행작 '김부장'이 버티고 있어 연말 시상식 경쟁이 그 어느 때보다 치열할 전망이다. 앞서 전작 '재벌X형사2'의 정은채 역시 종영 인터뷰에서 팀워크상을 소망하다가도 "아, 앞에 '김부장'이 있구나"라며 웃음을 터뜨린 바 있다.그럼에도 김우석은 '닥터X' 팀의 끈끈한 호흡을 앞세워 당찬 도전장을 내밀었다. 연말 연기대상에서 받고 싶은 상을 묻자 그는 망설임 없이 "팀워크상을 꼭 받고 싶다"고 답했다.이어 김우석은 "촬영 내내 김지원 누나를 비롯해 선배님들, 동료 배우들과의 호흡이 정말 좋았다"며 "개인적인 상으로는 신인상도 욕심이 난다. 연말 시상식 무대에 팀원들과 다 함께 올라갈 수 있다면 더할 나위 없이 기쁠 것 같다"고 미소 지었다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr