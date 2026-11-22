사진=김동완 SNS

사진=김동완 SNS

사진=김동완 SNS

그룹 신화 멤버 겸 배우 김동완이 개인 SNS 활동 중단을 선언했다.김동완은 지난 21일 자신의 스레드에 "실은 12월 1일부터 유튜브를 제외한 모든 SNS 활동을 끝내려고 해"라고 적었다. 그는 "그동안 즐거웠고, 고마웠어. 안녕!"이라며 작별 인사를 남겼다.기존 계정은 사칭을 막기 위해 남겨두기로 했다. 인스타그램은 앞으로도 소식을 전하는 용도로 열어둘 계획이다. 김동완은 팬들에게 연말을 잘 보내라는 인사와 함께 "애쓰는 모습으로 살아가다 무너지면 또 올게요"라고 덧붙였다.새로 마련한 공간의 이름은 '김사장의 작업실'이다. 김동완은 이곳에서 공연 소식을 전하고 팬들과 일상적인 안부도 나눌 계획이라고 밝혔다. 그는 "우리 앞으로는 작업실에서 만나요"라며 가입과 글쓰기가 가능해지는 시점에 다시 안내하겠다고 했다.'김사장의 작업실'은 공지사항, 일정, 굿즈, 게시판 등으로 구성됐다. 월 1000원의 구독료를 내는 회원 전용 공간으로 운영된다. 김동완은 팬들에게 우선 공간을 둘러봐 달라고 전했다.김동완은 그동안 스레드에 사회적 이슈와 연예계 현안에 대한 의견을 올려 여러 차례 구설에 올랐다. 지난 2월에는 성매매 합법화 관련 발언이 논란이 되자 스레드 계정을 폐쇄했다가 복구했다. 3월에는 폭행 혐의로 고소당한 방송인 MC딩동을 공개적으로 응원했다가 비판이 일자 해당 글을 삭제했다.지난 8월에는 유튜버 박위의 KTX 휠체어 낙상 사고와 관련해 그를 두둔하는 취지로 읽힌 글을 올렸다가 논란이 일자 해명했다. 김동완은 이번 SNS 활동 중단의 구체적인 이유는 밝히지 않았다.한편 김동완은 지난해 KBS 2TV 주말드라마 '독수리 5형제를 부탁해!'에 출연했다. 현재 유튜브 채널 '뎅오프'를 운영하고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr