이미지 크게보기 '미운 우리 새끼' 배우 이혜영이 미국 LA에 새 집을 샀다고 밝혔다. / 사진 = SBS '미운 우리 새끼'

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'미운 우리 새끼' 배우 이혜영이 미국 LA에 새 집을 샀다고 밝혔다.22일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 정준호의 생일을 맞아 탁재훈, 김종민 등이 한자리에 모였다.이날 이혜영은 정준호의 초대 손님으로 등장했다. 어떻게 왔냐는 질문에 그는 "그러니까 우리 신랑이 왜 나가냐고, 미쳤다고"라며 환하게 웃었다.이혜영은 "오빠가 제 전시회에 와주셨다. 내가 초대도 안 했는데 너무 감동이었다"며 직접 그린 그림을 정준호에게 선물했다.그러자 탁재훈이 "혜영이가 미국에 왔다 갔다 하던데 미국에 뭐가 있냐"고 물었다. 이혜영은 "미국 LA에 집을 샀다"고 얘기했다.사진으로 공개된 이혜영의 LA 집은 개인 수영장까지 갖춰져 있다. 이어 그는 "저희 옆집에 비욘세도 살고 많은 셀럽들이 산다"고 덧붙였다.이혜영은 LA를 택한 이유로 "몸이 안 좋아서 좋은 공기, 좋은 환경에서 아티스트로 살아보고 싶었다"를 꼽았다. 작품 활동을 이어가며 집도 예술적으로 꾸몄다고 설명했다.또 "나 너무 행복하다. 내가 사랑하는 사람 만나서"라며 재혼 생활의 행복을 드러냈다.탁재훈은 "혜영이 밝은 모습 보니까 좋다"며 반가워했다. 김종민은 "누나 아프셨잖아"라며 폐암 투병을 떠올렸다.이혜영은 5년 전 갑작스러운 폐암 진단으로 투병했다. 그는 "이제 좀 살 것 같아. 내가 진짜 사나보다 생각도 들고"라고 털어놨다.그러면서 "제2의 인생을 어떻게 살아야 할까? 이런 생각도 하고 그렇게 좋게 변한 것 같아서 나도 같이 축하받는 자리인 것 같다"고 전했다.한편 이혜영은 2004년 가수 이상민과 결혼했으나 이듬해 이혼했다. 이후 2011년 금융 사업가와 재혼했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr