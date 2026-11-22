사진=손태영 유튜브

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배우 손태영이 미국 생활 6년 만에 처음 찾은 현지 피부과에서 레이저 시술을 받았다.22일 유튜브 채널 'Mrs.뉴저지 손태영'에는 '미국 6년차 손태영도 처음 가봤다는 미국 피부과?'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 손태영은 미국에 온 뒤 피부 관리 기기를 쓰며 집에서 피부를 관리해 왔다고 밝혔다. 그는 "미국에 있으니까 아는 피부과도 없고, 그래서 집에서 엄청 많이 했다"고 말했다.피부과를 찾게 된 건 손태영의 유튜브 영상을 본 지인이 자신이 다니는 병원을 소개해 주면서다. 손태영은 얼굴을 보다가 "뭔가 좀 해야 할까"라는 생각이 드는 날이 있다며, 연말을 맞아 자신에게 주는 선물로 피부 관리를 받아보기로 했다고 설명했다.평소 자외선 차단제도 꾸준히 챙겼다. 미국의 햇빛이 강해 자외선 차단에 신경 썼다는 손태영은 올해는 피부가 눈에 띄게 짙어지지 않았다고 전했다. 병원에 가기 전에는 통증이 적은 레이저 시술이 있는지 물어보겠다고 했다.상담에 나선 의료진은 손태영의 피부가 얇은 편이라며 탄력과 밀도 관리를 위해 고주파 시술을 추천했다. 콜라겐 주사를 병행하는 방법도 제안했다. 손태영은 "그런 주사는 아프냐"고 물은 뒤 통증이 있는 주사 시술은 받아본 적이 없다고 털어놨다.의료진은 레이저 시술부터 받아보자고 권했고, 손태영은 상담을 마친 뒤 시술을 받았다. 시술 직후 소감은 마이크 문제로 제대로 녹음되지 않았다. 손태영은 영상에 "암튼 만족♥"이라는 자막을 남겼으며, 자세한 후기는 다음 영상에서 전하기로 했다.영상에는 핼러윈을 맞은 뉴저지 동네 풍경도 담겼다. 손태영은 여러 가지 복장을 한 아이들이 거리를 오가는 모습과 경찰이 도로 양쪽을 통제하는 모습을 소개했다. 집 근처 산책길에서는 물든 나무들을 보며 "단풍 구경 안 가도 된다. 여기서 진짜 다 볼 수 있다"고 말했다.한편 손태영은 2008년 배우 권상우와 결혼해 1남 1녀를 두고 있다. 현재 자녀 교육을 위해 미국 뉴저지에서 생활하고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr