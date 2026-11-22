이대휘가 소속사 이적 후 글로벌 시상식의 레드카펫 MC와 본식 시상자로 나섰다. / 사진제공='2026 MAMA AWARDS' 갈무리

이대휘가 소속사 이적 후 글로벌 시상식의 레드카펫 MC와 본식 시상자로 나섰다. / 사진제공='2026 MAMA AWARDS' 갈무리

이대휘가 소속사 이적 후 글로벌 시상식의 레드카펫 MC와 본식 시상자로 나섰다. / 사진제공='2026 MAMA AWARDS' 갈무리

그룹 워너원의 이대휘가 소속사 이적 후 글로벌 시상식의 레드카펫 MC와 본식 시상자로 나섰다. 그는 2살 연상인 최미나수와 처음으로 진행 호흡을 맞췄다.이대휘는 지난 20일과 21일 일본 교세라 돔 오사카에서 열린 '2026 MAMA AWARDS'(2026 마마 어워즈)에 참석했다. 2001년생인 이대휘는 1999년생 최미나수와 함께 양일간 레드카펫 진행을 맡았다.이대휘는 "전 세계 K-팝 팬들이 기다려 온 축제, '2026 MAMA AWARDS' 레드카펫의 진행을 맡은 이대휘다"라는 인사로 포문을 열었다. 그는 아티스트들의 포즈에 맞춰 즉흥적인 리액션을 더 하며 현장 분위기를 이끌었다.이대휘는 한국어뿐만 아니라 일본어와 영어를 활용해 글로벌 팬들과 소통했다. 아티스트들에게 "영화의 한 장면 같다", "턱선에 베일 것 같다"는 재치 있는 말을 건네는가 하면 의상과 스타일링의 특징을 짚어주기도 했다. 본식을 앞둔 아티스트들에게 맞춤형 질문을 던지며 인터뷰를 이어갔다.레드카펫 진행을 마친 이대휘는 본식 시상자로도 무대에 올랐다. 지난 20일에는 'BEST NEW ARTIST'(베스트 뉴 아티스트), 21일에는 'BEST MUSIC VIDEO'(베스트 뮤직비디오) 부문의 시상을 맡았다.앞서 이대휘는 데뷔 전부터 브랜뉴뮤직에 몸담으며 오랜 기간 활동했다. 7년간의 전속계약이 만료된 후 지난 9월 CJ ENM 계열 웨이크원 산하 레이블 오프더레코드로 이적했다. 소속사를 옮긴 지 약 두 달 만에 CJ ENM이 주관하는 '마마 어워즈'의 레드카펫 MC로 발탁돼 눈길을 끌었다.이대휘는 2017년 그룹 워너원으로 데뷔해 대중적인 인지도를 쌓았다. 보컬과 퍼포먼스뿐만 아니라 작사, 작곡 등 프로듀싱에도 참여해 왔다. 최근에는 음악 활동과 더불어 예능, 라디오, 개인 유튜브 채널 등을 통해 활동 영역을 넓히고 있다.이대휘는 내년 1월 23일 일본 요코하마에서 단독 팬미팅 'LEE DAE HWI 2027 FANMEETING IN JAPAN -HWISTORY-'를 개최한다. 일본에서 처음으로 선보이는 단독 공연으로, 총 2회에 걸쳐 현지 팬들과 만날 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr