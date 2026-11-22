사진=JTBC '냉장고를 부탁해'

사진=JTBC '냉장고를 부탁해'

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'냉장고를 부탁해' 비가 두 딸의 캐비아 사랑에 날치알까지 꺼내 든 사연을 공개했다.22일 방송된 JTBC 예능 '냉장고를 부탁해 since 2014'(이하 '냉부해')에는 가수 비와 성시경이 게스트로 출연했다.이날 비는 아내 김태희와 함께 쓰는 냉장고를 공개하며 가족의 식습관을 전했다. 공개된 냉동고에는 다양한 해산물이 빼곡했다. 비는 자신뿐 아니라 두 딸도 해산물을 좋아한다며 회도 잘 먹는 아이들의 입맛을 소개했다. 그중 두 딸이 특히 좋아하는 음식은 캐비아였다.두 딸이 캐비아를 처음 맛본 건 비를 따라 해외 공연에 갔을 때였다. 공연장에서 캐비아를 대접받았다는 비는 아이들이 빵에 조금씩 발라 먹지 않고 숟가락으로 퍼 먹었다고 회상했다. 그 뒤로 두 딸은 비에게 캐비아가 먹고 싶다고 했다.비는 한 번은 날치알을 사 와 캐비아라고 둘러댔다고 털어놨다. 두 딸은 한 숟갈을 먹자마자 차이를 알아챘다. 비는 아이들이 "아빠, 캐비아가 아닌데?"라고 말했다며 당시 상황을 전했다.냉장고를 방송에 내놓기 전에는 김태희가 직접 제작진에게 식재료를 건넸다. 비는 아내가 재료를 하나씩 설명하는 모습에 "변호사인 줄 알았다"고 말했다. 집에서는 자신이 요리를 더 자주 하고, 냉장고도 부부가 각자 관리하는 칸이 따로 있다고 밝혔다.방송을 준비하면서 유통기한이 지난 식재료도 여럿 발견됐다. 비는 그런 모습도 방송의 재미라고 생각했지만, 김태희가 공개하기 어렵다며 미리 정리해 뒀다고 전했다.결혼 후 달라진 아침 식탁도 공개됐다. 예전에는 채소를 즐겨 먹지 않았다는 비는 김태희의 식사 습관을 따라 아침마다 샐러드를 먹는다고 했다. 삶은 달걀과 견과류, 과일도 챙긴다. 냉장고에는 두 딸이 먹는 토마토수프와 김태희가 직접 만든 그릭요거트도 있었다.비는 그릭요거트를 만드는 데 우유가 많이 들어 사 먹자고 제안한 적이 있다고 털어놨다. 김태희가 직접 만든 것과는 다르다고 하자 더는 말을 보태지 않았다고 했다. 이를 듣던 성시경은 "그냥 시키는 대로 해"라고 받아쳤다.한편 비는 2017년 배우 김태희와 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr