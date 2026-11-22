이미지 크게보기 '미운 우리 새끼' 배우 이혜영이 전 남편 이상민을 언급했다. / 사진 = SBS '미운 우리 새끼'

이미지 크게보기 사진 = SBS '미운 우리 새끼'

이미지 크게보기 사진 = SBS '미운 우리 새끼'

'미운 우리 새끼' 배우 이혜영이 전 남편 이상민을 언급했다.22일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에는 이혜영이 정준호의 생일 자리에 초대 손님으로 깜짝 등장했다.이혜영이 "나 왔잖아!"라며 들어서자 탁재훈은 "이 여사 여기 웬일이야?"라며 당황했다.이혜영은 어떻게 왔냐는 질문에 "그러니까 우리 신랑이 왜 나가냐고, 미쳤다고"라고 답했다.이혜영의 전 남편 이상민은 '미우새'에 오랫동안 출연해 왔다.이혜영은 직접 그린 그림을 정준호에게 건네며 "오빠가 제 전시회에 와주셨다. 내가 초대도 안 했는데 너무 감동이었다. 우리 남편과 알아서 오셨다더라"고 말했다.또 "그 다음 전시회 때 그렸던 그림인데 오빠 와이프가 좋아하실 것 같다. 생일 축하드린다"며 축하 인사를 건넸다. 탁재훈에게는 즉석 전화 소개팅을 주선하기도 했다.이날 이혜영은 미국 LA에 집을 마련한 소식도 알렸다. 그는 "나 너무 행복하다. 내가 사랑하는 사람 만나서"라며 재혼 생활의 만족감을 드러냈다.탁재훈은 "혜영이 밝은 모습 보니까 좋다"며 반가워했다. 김종민은 "누나 아프셨잖아"라며 건강을 물었다.특히 이혜영은 폐암 투병 당시를 떠올리며 "남편을 출근시키고 홀로 아파했다. 그런 시간들이 있었다"고 고백했다.이어 "아픈 여자랑 5년 넘게 산 남편도 힘들었을 텐데 그 시간을 함께 견뎌줘서 감사하다"고 덧붙였다.그러면서 "그런 끈끈함으로 이어져서 많이 아팠지만 그래도 소중한 시간이었다"고 전했다.한편 이혜영은 2004년 이상민과 결혼했으나 이듬해 이혼했다. 2011년 금융 사업가와 재혼했으며, 약 5년 전 폐암 진단 사실을 공개한 바 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr