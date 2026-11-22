이미지 크게보기 '사장님 귀는 당나귀 귀' 방송인 김숙이 양치승이 폐업한 헬스장을 언급하며 눈물을 보였다. / 사진 = KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'

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'사장님 귀는 당나귀 귀' 방송인 김숙이 양치승이 폐업한 헬스장을 언급하며 눈물을 보였다.22일 방송된 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')에서는 김숙이 박미희, 양준혁, 양치승, 조서형과 함께 폭우 피해를 입은 거제 상인들을 위해 김치 나눔 봉사에 나섰다.이날 김숙은 헬스장을 운영하다 20억 원 피해를 입은 양치승을 두고 "양치승 관장님이 지금 힘든 상태"라고 전했다.이어 "폐업 이후에 연락하기가 너무 조심스럽더라. 저도 같이 운동을 했는데 왜 눈물 나지?"라며 울먹였다.휴지로 눈물을 닦은 김숙은 "진짜 뼈를 갈아 넣은 체육관이었다. 그런 체육관이 사라진 거다"라고 덧붙였다. 또 "25년을 했는데 인생의 반을 한 거다"라며 안타까워했다.특히 그는 "처음 기사가 나고 한참을 망설였다"며 강남에 큰 헬스클럽을 여는 지인이 월급 관장을 찾자 양치승을 조심스럽게 추천했다고 회상했다.그러면서 "'닥치는 대로 해야 한다. 전화번호 달라'고 하더라. 그게 더 안쓰러웠다"고 토로했다.김숙은 "(양치승이) 되게 좋은 일을 많이 했다. 신인 연예인들은 돈이 없지 않냐. 그 사람들 다 오라고 해서 운동을 시켜줬다"며 양치승을 치켜세웠다. 화면에는 양치승과 운동한 김우빈, 박하나 등의 모습이 담겼다.그러자 양치승은 "저희 회원분들도 마지막 날"이라고 말하다 울컥해 말을 잇지 못했다. 김숙은 "양치승 우는 거 처음 본다"며 놀라워했다.결국 양치승은 "체육관 닫는 마지막 날 회원들이 PT 결제한 거다. 없어지는 날"이라며 휴지로 눈물을 훔쳤다.한편 양치승은 앞서 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'에서 "알려진 건 15억 원이지만 인테리어 비용과 변호사 선임비, 회원권 환불 비용 등을 합치면 피해 금액이 20억 원 가량"이라고 밝힌 바 있다.당시 그는 "모든 자금을 끌어모아도 환불해 줄 금액이 없었는데, 배우 박하나가 선뜻 큰돈을 빌려줬고, 이후 환불을 완전히 해결했다"며 고마움을 표했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr