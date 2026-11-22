사진=텐아시아DB

사진=tvN '식스센스'

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'식스센스: B사이드' 전소민이 최종회에 돌아와 달라진 프로그램 분위기에 한마디를 보탰다.22일 방송된 tvN 예능 '식스센스: B사이드' 최종회에는 배우 전소민과 동방신기 유노윤호가 마지막 게스트로 출연했다. 멤버들은 제주 세화마을에서 두 사람을 맞이했다.이날 유재석은 "날씨가 진짜 좋다. 제주 바다 오랜만에 본다"며 감탄했다. 비비도 바다를 보며 "너무 예쁘다"고 말했다. 송은이가 촬영 장소를 세화마을이라고 소개하자 유재석은 당근으로 유명한 곳이라며 기대를 드러냈다.전소민이 등장하자 유재석은 "'식스센스'의 시작을 같이 했다"며 반겼다. 전소민은 "내가 다 갈고닦아 놓은 건데"라며 원년 멤버로서 너스레를 떨었다. 송은이도 "소민이가 밑밥 다 깔아놓은 건데"라며 거들었다.전소민은 자신이 떠난 뒤 달라진 프로그램 분위기도 짚었다. 그는 "프로그램 색깔이 많이 달라졌다. 정적이게 됐더라"며 "격이 좀 올라갔다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.유노윤호는 "홍콩에 있다가 왔다"며 촬영 전 일정을 전했다. 유재석은 제주에서 만나기 전 비행기에서 유노윤호와 고경표가 나란히 잠든 모습을 봤다고 했다. 그는 두 사람이 잠든 채 움직이는 모습을 흉내 내며 "록 공연하는 줄 알았다"고 농담했다.유노윤호는 잠에서 깬 뒤 "일어나니까 목이 서 있더라"고 받아쳤다. 유재석이 비행기에서 본 모습을 재연하자 유노윤호는 잠에서 깼을 때의 자세를 설명하며 웃음을 더했다.한편 음주운전 사고로 물의를 빚은 고경표의 출연 분량은 최종회에서 지난주보다 더 줄었다. 사고 이후 처음 방송된 지난 15일 회차에서는 단체 화면에 고경표의 모습이 남았고 발언도 들렸다. 22일 최종회에서는 일부 장면에서 고경표의 모습이 지워졌고, 단체 화면에 얼굴이 잠깐 잡히거나 목소리가 배경에 섞여 들리는 정도였다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr