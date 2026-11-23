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이미지 크게보기 사진 = KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'

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'사장님 귀는 당나귀 귀' 김치 명인 박미희가 양치승보다 더 큰 빚을 고백했다.22일 방송된 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')에서는 박미희가 김숙, 양준혁, 양치승, 조서형과 함께 폭우 피해를 입은 거제 상인들을 위해 김치 나눔 봉사에 나섰다.김숙은 "양치승 관장님이 지금 힘든 상태"라며 헬스장 폐업 뒤 양치승에게 남은 빚이 20억 원이라고 안타까움을 감추지 못했다.양치승은 "체육관 닫는 마지막 날 회원들이 PT 결제한 거다. 없어지는 날"이라며 오열했다. "눈물 한 번 흘리면 힘이 난다"며 애써 마음을 다잡기도 했다.박미희는 "빌딩 꼭대기 층은 싸지 않냐"며 냉철한 조언을 건넸다. 이를 지켜본 전현무는 "눈물이 없냐"며 기막혀했다.하지만 박미희가 진 빚은 양치승보다 훨씬 컸다. 그는 "김치 창업하고 사채비 다 써서 사채만 80억이었다"며 "김치 하기 전에는 빚이 없었다"고 입을 열었다.박미희는 "은행 빚은 70억원이었다. 매출은 적고 은행 대출만 늘어난 거다"라며 막막했던 당시를 떠올렸다.여기에 이자까지 더해졌다. 박미희는 "이자만 100억원이었다"며 "이자 빚이 없었으면 난 몇백억원 있었을 것"이라고 말해 모두를 경악하게 했다.결국 전현무는 "박미희 보스 앞에서 힘들다고 하지 마라"며 너스ㅔ를 떨었다.박미희는 힘든 시기를 어떻게 견뎠느냐는 물음에 "양준혁 씨처럼 생각을 안 하는 거다"라고 답해 웃음을 자아냈다. 그러면서 "지금은 거의 다 갚았다"고 근황을 전했다.한편 박미희는 연 매출 약 500억 원 규모의 김치 기업을 이끌고 있다. 이날 방송에서는 고액 기부자 모임인 아너소사이어티 회원이라고 밝혀 놀라움을 안겼다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr