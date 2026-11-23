주우재와 최예나가 각 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

모델 겸 방송인 주우재가 13살 연하인 그룹 아이즈원 출신 최예나의 듀엣 파트너 후보로 지목됐다. / 사진제공=MBC

지난 21일 방송된 '놀면 뭐하니?'에서는 '95 서울가요제'를 앞두고 참가자들의 선곡 회의와 와일드카드 섭외 과정이 공개됐다. / 사진제공=MBC

모델 겸 방송인 주우재가 13살 연하인 그룹 아이즈원 출신 최예나의 듀엣 파트너 후보로 지목됐다. 유재석의 깜짝 제안에 최예나는 만족감을 표했다.지난 21일 방송된 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'에서는 '95 서울가요제'를 앞두고 참가자들의 선곡 회의와 와일드카드 섭외 과정이 공개됐다. 방송은 수도권 가구 시청률 5.1%, 2054 시청률 3.2%를 기록하며 두 지표 모두 토요일 예능 1위를 차지했다. 유노윤호와 효연을 섭외하는 엔딩 장면에서는 분당 최고 시청률이 6.4%까지 올랐다. (닐슨코리아 수도권 기준)최예나는 투투의 '일과 이분의 일'을 추천받았다. 남자 파트너가 필요한 상황에서 유재석은 투투 멤버 김지훈처럼 키가 크고 목소리 톤이 비슷한 주우재를 제안했다.갑작스러운 섭외에 주우재는 당황한 모습을 보였다. 반면 파트너 후보가 마음에 든 최예나는 "유 PD님 감사합니다"라고 외쳤다. 주우재는 1986년생, 최예나는 1999년생으로 두 사람은 13살 차이가 난다. 최예나는 그룹 아이즈원 멤버로 활동했으며 프로젝트 활동 종료 후 솔로 가수로 재데뷔했다.유재석은 그룹 투어스 도훈에게 듀스의 '나를 돌아봐'를 제안했다. 도훈은 최근 아이돌 안무와는 다른 뉴 잭 스윙 스타일의 춤을 두고 고민했다. 유재석은 "만약 한다고 하면, 염두에 둔 파트너가 있다"고 귀띔하며 섭외에 나섰다.이규형은 신승훈의 '보이지 않는 사랑', 더 블루의 '너만을 느끼며', 심신의 '오직 하나뿐인 그대'를 선곡 후보로 올렸다. 유재석은 이 가운데 '오직 하나뿐인 그대'를 추천하며 "잘 어울린다"고 설득했다. 술탄 오브 더 디스코 나잠 수에게는 황규영의 '나는 문제없어'를 권했다.권정열, 존박, 김민석, 로이킴, 정은지는 듀엣과 그룹 결성을 논의했다. 특히 존박은 여러 참가자에게 러브콜을 받으며 파트너 쟁탈전의 중심에 섰다. 권정열은 존박과 즉석에서 '10박CM'을 결성해 Mr.2의 '하얀 겨울'을 불렀다.권정열, 존박, 로이킴은 솔리드의 '이 밤의 끝을 잡고'로 호흡을 맞췄다. 여기에 김민석도 화음을 더하며 그룹 결성에 관심을 보였다. 로이킴과 정은지 역시 남녀 듀엣 가능성을 열어뒀다. 곽범은 "이들 사이에서 내가 가창을 뽐낸다? 무리다. 나랑 어울리는 걸 찾았다"며 전략을 수정했다. 그는 '철이와 미애'를 결성해 퍼포먼스와 랩으로 대결하겠다는 계획을 세웠다.하하는 곽범의 파트너로 소녀시대 효연을 섭외했다. 효연은 "(유리, 수영에게는) 얘기 안 하고 왔다. 나 혼자 빛나고 싶어서"라며 가요제 참여에 의욕을 보였다. 다만 곽범과의 춤 실력 차이를 고민했고, 주우재는 "범이가 생각보다 몸을 잘 쓴다"며 설득에 힘을 보탰다.두 번째 와일드카드로는 동방신기 유노윤호가 등장했다. 유재석이 도훈과 함께 듀스의 무대를 꾸밀 파트너로 점찍은 인물이었다. 유재석은 유노윤호의 스케줄까지 확인하며 적극적으로 섭외했고, 하하와 주우재 역시 "가요제는 즐기는 거 아냐. 폭발시켜야 해"라며 참여를 독려했다. 방송 말미 공개된 예고편에는 연희동 아파트로 이사한 김광규와 그의 이웃 임원희가 함께하는 동네 투어가 담겼다.'놀면 뭐하니?'는 매주 토요일 오후 6시 30분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr