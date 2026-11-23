이미지 크게보기 '100일의 거짓말' 김유정과 박진영이 송지효의 사진을 보고 동시에 엄마라고 말했다. / 사진 = tvN '100일의 거짓말'

이미지 크게보기 사진 = tvN '100일의 거짓말'

이미지 크게보기 사진 = tvN '100일의 거짓말'

'100일의 거짓말' 김유정과 박진영이 송지효의 사진을 보고 동시에 엄마라고 말했다.22일 방송된 tvN 토일드라마 '100일의 거짓말' 14회에서는 이가경(김유정 분)과 김태웅(박진영 분)이 감춰진 가족의 비밀과 맞닥뜨렸다.앞서 이가경은 김태웅의 어머니가 맡긴 유품을 찾아 종로전당포로 향했다.이가경은 속으로 "당신 어머니가 밀정이었고 당신 아버지 손에 돌아가셨다는 걸 알게 되면 당신은 그 진실을 견뎌낼 수 있을까?"라며 괴로워했다. 김태웅의 아버지는 사토 신이치(진선규 분)다.차마 입 밖에 내지 못한 그는 "어머니는 어떤 분이셨어요?"라고 에둘러 물었다.김태웅은 "어머니는 날 사랑하지 않으셨다. 나를 두고 가셨지 않냐. 그게 오랫동안 가슴 속 깊은 곳에 가시처럼 박혀 있었다. 하지만 지금은 괜찮다"며 이가경의 손을 꼭 잡았다.이어 "당신을 만났으니까. 어머니를 찾으면 말씀드릴 거다. 어머니 아들이 참 이상한 사람을 만났다고요"라며 애틋한 진심을 고백했다.이가경은 "어머니가 종로전당포에 맡기신 거다. 찾았다. 종로전당포. 지금 거기서 찾아온 거예요"라며 김태웅에게 편지 봉투 하나를 내밀었다.손으로 봉투를 찢어 사진을 확인한 김태웅은 "이 두 사람이 왜"라며 말을 잇지 못했다. 사진에는 이애영(송지효 분)이 딸과 함께 찍은 모습이 담겨 있었다.사진을 본 이가경은 자신도 모르게 "엄마"라고 불렀다. 그 순간 김태웅의 입에서도 "어머니"라는 말이 터져 나왔다. 두 사람의 어머니는 같은 사람, 이애영이었다.김태웅이 "엄마요?"라고 되묻자 이가경은 그의 손에 들린 사진을 낚아채 뚫어지게 살폈다.이가경이 옷 안에서 목걸이를 꺼내 들자 김태웅도 똑같은 목걸이를 내보였다. 두 사람의 운명을 뒤흔드는 순간이었다.다음 회 예고편에는 "내가 그 여자의 딸이다"라는 대사가 담겨 궁금증을 높였다.유소란(김현주 분)은 김태웅의 등에 총을 겨눈 채 "김태웅. 나는 네 어머니에게 진 빚이 있다"라는 의미심장한 말을 남겼다.결국 일본인이 쏜 총에 김태웅이 맞았고, 이가경은 "통역관님! 당신 때문에"라며 눈물을 쏟았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr