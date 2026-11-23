아이유가 트와이스 다현에게 애정을 표현했다. / 사진=SNS 갈무리

트와이스 다현의 외모가 누리꾼 사이 이슈됐다. / 사진=SNS 갈무리

그룹 트와이스 다현을 향한 도 넘은 외모 품평이 눈살을 찌푸리게 하고 있다. 공식 SNS에 게재된 영상에 비하성 댓글이 잇따른 가운데 가수 아이유가 남긴 댓글도 눈길을 끌었다.지난 9월 트와이스 공식 SNS에는 다현이 아이유의 'Unknown Planet'에 맞춰 짧은 안무를 선보이는 영상이 올라왔다. 분홍색 집업 니트에 앞머리를 내린 긴 생머리 차림의 다현은 카메라를 응시하며 미소 지었다.그러나 해당 영상에는 다현의 외모가 이전과 달라 보인다는 반응이 이어졌다. "왜 이렇게 얼굴이 변했냐"는 댓글부터 "트와이스 어떻게 한 거냐", "이분 진짜 연예인이냐" 등 노골적인 비하 발언까지 등장했다. 그런 가운데 해당 영상에 사용된 곡의 주인공인 아이유도 댓글을 남겼다. 아이유는 "다현.."이라는 짧은 글과 함께 하트, 울먹이는 표정의 이모티콘을 덧붙이며 다정한 마음을 표현했다.헤어스타일과 메이크업, 촬영 각도 등에 따라 인상이 달라 보일 수 있다며 다현을 옹호하는 누리꾼들도 있었다. 무분별한 외모 평가를 자제해야 한다는 지적과 함께 그룹 공식 계정에서까지 비하성 댓글이 이어지는 만큼 소속사가 아티스트 보호에 적극적으로 나서야 한다는 의견도 제기됐다.다현은 1998년생으로 2015년 트와이스 멤버로 데뷔했다. 밝고 친근한 이미지로 인지도를 쌓은 그는 가수 활동에 이어 연기에도 도전하며 활동 영역을 넓혔다. 올해 초 종영한 JTBC 드라마 '러브 미'에 주연으로 출연했으며, 차기작인 영화 '구름이 구르미'에서는 배우 차우민과 호흡을 맞춘다. 다현이 속한 트와이스는 지난달 데뷔 11주년을 맞아 팬 파티 'ONCE UPON A THRI11'을 개최했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr