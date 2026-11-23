이미지 크게보기 '100일의 거짓말' 김현주가 총을 겨눴다. / 사진 = tvN '100일의 거짓말'

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'100일의 거짓말' 김현주가 총을 겨눴다.22일 방송된 tvN 토일드라마 '100일의 거짓말' 14회에서는 이가경(김유정 분)과 김태웅(박진영 분)이 같은 어머니의 사진 앞에 섰다.종로전당포에서 찾아온 유품 속 사진에는 이애영(송지효 분)이 있었다. 이가경은 "엄마", 김태웅은 "어머니"를 외쳤다. 두 사람이 지닌 목걸이도 같은 것이었다..같은 날 유소란(김현주 분)은 남편 유필립(이무생 분)과 가짜 데이트에 나섰다. 후쿠다(김중희 분)를 집 안으로 끌어들이기 위한 작전이었다유필립은 극장에서 영화보다 곁에 앉은 유소란에게 온 신경이 쏠렸다. 그러나 유소란이 건넨 말은 "지금쯤 찾았겠죠?"였다. 유필립의 얼굴에 실망이 스쳤다.집으로 돌아온 유필립은 끝내 고백하지 못한 채 "사토를 죽이고 나면 그땐 작전 말고 진짜 데이트 합시다"라고 읊조렸다.반면 다음 회 예고편에서 유소란은 총을 들었다. 총구가 향한 곳은 김태웅의 등이었다. 유소란은 "김태웅. 나는 네 어머니에게 진 빚이 있다"며 알 수 없는 말을 건넸다.이 밖에도 "내가 그 여자의 딸이다"라는 대사가 긴장감을 더했다. 결국 김태웅은 일본인이 쏜 총에 맞았다. 이가경은 "통역관님! 당신 때문에"라며 흐느꼈다.한편 '100일의 거짓말'은 다음 주 종영을 앞두고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr