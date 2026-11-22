사진 = A씨 인스타그램

사진 = A씨 인스타그램

SBS Plus·ENA 예능 프로그램 '나는 솔로' 모태솔로 특집 19기 출연자인 상철과 옥순이 백년가약을 맺었다.두 사람은 22일 부산에서 결혼식을 올리며 지난 2024년 방송 이후 약 2년 만에 결실을 보게 됐으며, 모태솔로 특집 출연자 가운데 첫 번째 부부가 됐다.이날 두 사람의 웨딩 헤어와 메이크업 등을 담당한 업체 대표 원장 A씨는 자신의 인스타그램 계정을 통해 예식 현장 영상을 공개했다.영상 속 상철과 옥순은 다정하게 팔짱을 낀 채 환한 미소로 새 출발의 기쁨을 나눴다. 하지만 댓글에서는 19기 방송 출연 당시와 비교해 부쩍 살이 오른 상철의 모습에 주목하며 "그 상철이 아닌데?", "남자분 누구예요?", "상철님 맞나요?" 등의 반응을 보였다.이에 대해 A씨는 "모르시는 분이 계실까 봐 내용 같이 남긴다. 상철 님께서 몇 달 전 사고가 있으셨다"며 "지금 약물 치료도 같이 겸하고 계신데 약의 영향으로 살이 조금 찌셨다고 한다"고 상황을 알렸다.이어 "너무 멋진 우리 상철님 얼른 완쾌되실 수 있게 다 같이 응원 부탁드리겠다"며 "세상 늠름하고 듬직하고 든든한 우리 상철님!! 얼른 쾌차하시길 기원할게요! 두 분 행복하세요"라며 축복의 메시지를 덧붙였다.이에 사연을 접한 네티즌들 역시 상철의 빠른 쾌유와 두 사람의 행복한 결혼 생활을 기원하는 댓글을 남기며 응원을 보냈다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr