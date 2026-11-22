사진 = 손담비 인스타그램

사진 = 손담비 인스타그램

사진 = 손담비 인스타그램

가수 겸 배우 손담비가 남편 이규혁, 딸 해이 양과 함께한 단란한 주말 일상을 공개했다.손담비는 최근 자신의 인스타그램에 "우리 가족 총출동 ❤️주말엔 사랑하는 사람들과 행복 충전!여러분도 웃음 가득한 주말 보내세요 🌈주말도 화이팅 🫶"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 손담비는 딸 해이 양을 품에 안고 남편 이규혁과 나란히 서서 환하게 웃고 있다. 턱선까지 내려오는 단발머리에 주황색과 갈색이 어우러진 줄무늬 의상을 입은 손담비는 딸을 꼭 끌어안은 채 밝은 미소를 짓고 있다. 이규혁 역시 줄무늬 셔츠를 입고 두 사람 곁에 얼굴을 가까이 대며 활짝 웃고 있으며, 알록달록한 줄무늬 옷을 입은 해이 양은 동그란 눈으로 카메라를 바라보고 있다.이어진 사진에서 손담비는 해이 양을 두 팔로 받쳐 안은 채 이규혁과 어깨를 맞대고 카메라를 응시하고 있다. 세 사람의 전신이 담긴 사진에서는 손담비와 이규혁이 편안한 줄무늬 의상을 맞춰 입은 모습이 눈길을 끈다. 손담비의 품에 안긴 해이 양은 짧은 단발머리와 통통한 볼로 귀여운 매력을 드러내고 있다.마지막 사진에서 손담비는 딸 해이 양의 한쪽 볼에 입을 맞추고 있으며 반대편에서는 이규혁이 몸을 숙여 딸에게 뽀뽀하고 있다. 부모 사이에 안긴 해이 양은 양쪽 볼에 동시에 뽀뽀를 받으며 정면을 바라보고 있다. 손담비와 이규혁이 딸을 사이에 두고 얼굴을 가까이 맞댄 모습에서 세 가족의 다정한 분위기가 고스란히 전해진다.이를 본 팬들은 "이쁜가족", "늘 행복하세요", "너무 예뻐", "너무너무 예쁜가족이세요", "담비님 예전부터 쭉 팬인데 요새 더더 예뻐지셨어여", "손담비님 해이와 함께 다정한 모습 너무 훈훈하고 아름다워요" 등의 댓글을 달았다.한편 1983년생으로 43세인 손담비는 한 방송을 통해 만삭일 때 67kg이었다가 46kg까지 감량했다고 밝힌 바 있다. 손담비는 2022년 전 스피드스케이팅 국가대표 이규혁과 결혼했다. 슬하에 1녀를 두고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr