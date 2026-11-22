사진 = 10기 정숙 인스타그램

'나는 솔로' 10기 정숙이 팬과 지인들에게 받은 선물과 함께 소소한 행복을 전했다.10기 정숙은 최근 자신의 인스타그램에 "2박3일 동안 좀 바빴네요ㅎㅎㅎ팬으로 인연이 된 동생이와인이랑 이것 저것 선물 해 주어서 넘 감사했고 의미있게 또 같이 시간도 보내고 지인들이랑 또 같이 만나서 한잔도 하고 인생 참 별거 없네요~~ 이렇게 웃으면서 서로 도움 주고 받고 참 그냥 욕심 내려 놓고 즐겁게 사는게 최고인듯ㅎ 인생 안 길잖아요 스트레스 안 받고 건강하게 사는게 최고인 것 같네요 사소 한 것에 감사 하면서 사는게 참 좋네요 낼 많이 춥답니다 다들 감기 조심하시고 옷 따뜻하게 입고 외출하세요~^^♡♡♡"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 10기 정숙은 카메라를 가까이에서 바라보며 입가에 은은한 미소를 띠고 있다. 갈색 긴 생머리에 가볍게 내려온 시스루 앞머리가 또렷한 눈매와 어우러져 한층 부드러운 인상을 전한다. 짙은 네이비색 재킷 안에는 목을 감싸는 흰색 디자인의 상의를 매치했으며, 재킷에 달린 금색 브로치가 세련된 분위기를 더한다.특히 10기 정숙은 얼굴이 화면을 가득 채우는 셀카에서도 매끈한 피부와 선명한 이목구비를 드러내 눈길을 끈다. 자연스럽게 늘어뜨린 머리카락 사이로 작은 귀걸이가 보이며, 분홍빛 입술과 부드러운 미소가 단정하면서도 화사한 비주얼을 완성한다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "진짜 너어무무무무예쁨용", "너무 예뻐", "팬1호는 저에용", "이뻐용", "언니 진짜 맛잘알" 등의 댓글을 달았다.한편 SBS PLUS·ENA '나는 솔로' 돌싱특집 10기에 출연한 정숙은 자기소개에서 50억 원대의 자산을 갖고 있으며 아파트 4채와 건물 1채 등을 소유하고 있다고 밝혀 화제를 모은 바 있다. 이에 얼마 전 재산이 80억 원으로 늘었다 밝혔다. 이후 여러 방송을 통해 200억원대 자산가로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr