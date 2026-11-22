그룹 빅뱅 / 사진=빅뱅 공식 X 캡처

그룹 빅뱅의 지드래곤 / 사진=빅뱅 공식 X 캡처

그룹 빅뱅(BIGBANG) 지드래곤이 파격적인 헤어스타일로 화제를 모으고 있다.빅뱅은 지난 20일과 21일 일본 오사카 교세라돔에서 열린 '2026 마마 어워즈'(2026 MAMA AWARDS)에 참석해 신곡 '기립'(GiiiRIP) 무대를 깜짝 공개했다.이날 지드래곤은 화려한 장식이 달린 가죽 재킷에 붉은색 브리지가 섞인 허리까지 내려오는 장발로 등장했다. 시상식 도중에는 한국의 전통 머리 장신구인 비녀를 활용해 머리를 올려 묶는 등 색다른 스타일링도 선보였다.장발로 인해 웃음을 자아내는 상황도 벌어졌다. '올해의 뮤직 비저너리' 수상 소감을 전하던 지드래곤은 머리카락이 계속 얼굴을 가리자 머리 때문에 힘들다는 취지의 말을 건넸다. 이에 태양과 대성이 양옆에서 지드래곤의 머리카락을 잡아주는 모습으로 웃음을 안겼다.해당 장면은 각종 SNS를 통해 빠르게 확산했다. 지드래곤의 과감한 헤어스타일에도 호평이 이어진 가운데 일각에서는 고(故) 신해철의 과거 모습을 연상케 한다는 반응도 나왔다.한편 올해 데뷔 20주년을 맞은 빅뱅은 이번 시상식에서 '올해의 뮤직 비저너리', '베스트 뮤직비디오 위드 유튜브', '팬스 초이스 남자 톱 10'을 수상하며 3관왕에 올랐다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr