사진 = 이민정 인스타그램

배우 이민정이 아들이 직접 찍어준 사진을 공개하며 유쾌한 모자 일상을 전했다.이민정은 최근 자신의 인스타그램에 "아들이 찍어준 사진 인생 첫 꽃받침하고 민망하지 않음ㅋㅋ"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이민정은 양손을 얼굴 옆에 펼쳐 꽃받침 포즈를 취한 채 카메라를 바라보고 있다. 긴 갈색 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 이민정은 화이트 니트에 블랙 앤 화이트 배색의 숄을 걸쳐 세련된 스타일링을 완성했다. 특히 양손으로 얼굴을 감싼 채 살짝 미소 짓는 모습에서 또렷한 이목구비와 갸름한 얼굴선이 돋보이며, 아들의 카메라 앞에서 보여준 사랑스러운 표정이 눈길을 끈다.이번 사진은 이민정의 아들이 직접 촬영했다는 점에서 더욱 관심을 모았다. 이민정은 아들 앞에서 인생 처음으로 꽃받침 포즈를 취했다면서도 전혀 민망하지 않았다는 재치 있는 설명을 덧붙였다. 아들이 찍어준 사진 한 장에 담긴 자연스러운 미소와 장난기 어린 포즈가 보는 이들에게 웃음을 안겼다.앞서 이병헌, 이민정 부부는 지난해 8월 자신이 설립한 법인 ‘프로젝트비’를 통해 서울 성동구 옥수동 소재로 한 빌딩을 239억9000만원에 매입한 것으로 알려졌고 이 중 채무액은 190억원으로 전해진다. 이병헌이 매입한 건물은 대지 면적 732㎡, 연면적 2494.76㎡에 지하 2층부터 지상 6층까지 규모의 건물이다.한편 이민정은 지난 9월 종영한 드라마 '그래 이혼하자'에 출연했으며 현재 개인 유튜브 채널 '이민정 MJ'를 통해 일상과 다양한 콘텐츠를 공개하며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr