사진 = 김소영 인스타그램

사진 = 김소영 인스타그램

사진 = 김소영 인스타그램

사진 = 김소영 인스타그램

아나운서 출신 방송인 겸 사업가 김소영이 일본 도쿄에서 수상의 기쁨을 안은 가운데 출장 중 일상을 공개했다.김소영은 최근 자신의 인스타그램에 "소중한 출장 기록🪎 모아보기! 바빠도 1일 1라떼는 채웠다"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 김소영은 도심의 거리에서 양손으로 테이크아웃 컵을 감싸 쥔 채 옆을 바라보고 있다. 빨간색 니트 위에 화이트 패딩을 걸친 김소영은 머리 위에 선글라스를 올려놓고 옅은 미소를 지으며 자연스러운 미모를 드러냈다.이어진 사진에서 김소영은 기차역 승강장에 서서 카메라를 향해 부드러운 미소를 짓고 있다. 허리 부분을 조여 입은 화이트 패딩에 짙은 색상의 청바지를 매치했으며, 한쪽 어깨에 검은색 가방을 멘 채 편안한 차림으로 포즈를 취했다.또 다른 사진에서 김소영은 회색 후드 니트와 진한 청바지를 입고 환하게 웃고 있다. 몸을 살짝 앞으로 숙인 채 눈을 가늘게 뜨고 웃는 표정이 눈길을 끌며 자연스럽게 흘러내린 머리카락과 밝은 웃음이 어우러져 생기 넘치는 모습을 보여준다.이어 공개된 사진에서 김소영은 안경을 착용한 채 식탁 앞에 앉아 음식을 바라보고 있다. 양손에 젓가락을 하나씩 들고 있는 김소영의 앞에는 면 요리와 돈가스 정식이 놓여 있고 웃음과 함께 봉긋하게 올라온 양 볼이 사랑스러운 인상을 더한다.이를 본 팬들은 "추위에 감기조심하셔요", "대표님 너무 멋지십니다", "너무 예뻐", " 대단하세요", "수상을 축하축하 드립니당", "도쿄 정말 멋지네요" 등의 댓글을 달았다.한편 김소영은 아나운서 오상진과 2년 연애 끝에 2017년 웨딩마치를 울렸다. 오상진과 김소영은 연세대학교 동문으로 오상진은 경영학, 김소영은 사회학을 졸업했다. 김소영은 현재 다양한 브랜드를 운영하는 사업가로 바쁜 나날을 보내고 있으며 특히 최근 유명 투자회사로부터 70억 투자까지 받게 됐다는 소식이 전해지며 화제를 모은 바 있다. 또한 김소영은 최근 둘째를 출산했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr