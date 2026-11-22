심진화가 남편 김원효의 트랜스젠더 바 방문 경위를 밝히며 이미 알고 있던 사실이라고 설명했다. / 사진=SNS 갈무리, 텐아시아DB

심진화가 남편 김원효의 트랜스젠더 바 방문 경위를 밝히며 이미 알고 있던 사실이라고 설명했다. / 사진=텐아시아DB

코미디언 심진화가 남편 김원효의 트랜스젠더 바 방문 경위를 직접 설명했다. 온라인상에서 각종 추측이 이어지자 당시 상황을 이미 알고 있었다며 주변의 우려를 불식시켰다.22일 마이데일리 보도에 따르면 심진화는 해당 매체와의 통화에서 "일요일 오전부터 해프닝이 벌어졌다"고 운을 뗐다. 심진화는 "김원효가 부산에 놀러갔다가 후배가 있다는 말에 잠시 들려 인사하고 노래 한 곡을 부른 뒤 나온 것이다. 사진 속 오른쪽 사람이 김원효의 고등학교 후배다"라고 설명했다. 이어 "당시 상황을 이미 전화로 전달해 알고 있었다. 다들 걱정 말아달라"며 남편의 방문 사실을 알고 있었다고 밝혔다.앞서 지난 21일 부산의 한 트랜스젠더 바 공식 SNS에는 "저희 목마에 개그맨 김원효 님이 찾아주셨습니다. 찾아주셔서 감사합니다"라는 글과 함께 영상이 게재됐다. 영상 속 김원효는 편안한 옷차림으로 마이크를 들고 임영웅의 '별빛 같은 나의 사랑아'를 불렀다. 그의 양옆에는 두 사람이 함께 무대에 올랐으며, 이 중 한 명은 김원효의 팔짱을 끼기도 했다.해당 영상이 SNS를 중심으로 확산하면서 김원효의 방문 시점과 경위에 관심이 쏠렸다. 평소 방송과 SNS를 통해 아내 심진화를 향한 애정을 표현해 온 김원효인 만큼 누리꾼들의 다양한 반응이 이어졌다. 업소 측은 현재 해당 게시물을 삭제한 상태다.김원효는 이날 자신의 SNS를 통해 스페인 출장길에 오른 근황을 공개했다. 공항에 있는 명품 브랜드 샤넬 매장을 촬영하며 "여보, 원하는 거 있으면 다 얘기해"라는 글을 남겼다. 이어 "여보, 3박 4일이야. 금방 갔다 올게", "잠깐 경유할 때 전화할게"라며 아내에게 이동 상황을 알렸다. 심진화와 영상통화를 나누는 모습도 공개하며 변함없는 애정을 표현했다.김원효와 심진화는 2011년 결혼해 올해 결혼 16년 차를 맞았다. 두 사람은 각종 예능 프로그램과 SNS를 통해 결혼 생활을 공개하며 연예계 대표 잉꼬부부로 알려졌다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr