사진 = 22기 옥순 인스타그램

사진 = 22기 옥순 인스타그램

사진 = 22기 옥순 인스타그램

사진 = 22기 옥순 인스타그램

사진 = 22기 옥순 인스타그램

'나는 솔로' 22기 옥순이 홀로 아들을 키우던 시절의 힘겨웠던 기억과 어머니의 사랑을 떠올렸다.22기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 "날씨가 정말 추워졌네요 모두들 건강에 더 신경쓰셔야해요ㅎㅎ"라며 "제가 선우 낳고 모유 수유를 8개월 정도 했었거든요? 밥도 제대로 못 챙겨 먹고 마음도 힘든 상태에서 수유를 했는데 정말 신기하게도 젖은 아기가 잘 클 만큼 충분히 나오는데 제 낯빛은 새까매지고 살은 쭉쭉 빠지더라고요 그때 엄마가 매일 곰국을 끓여다 주셨어요 밥 안 들어가도 국물이라도 후루룩 마시라고요"고 과거를 떠올렸다.이어 "이번 주 잠을 두세시간씩밖에 못 잘만큼 바빠서 그랬는지 그때 먹었던 곰국이 자꾸 생각나더라고요 그래서 점심시간에 오빠 만나 곰국 한 그릇 든든하게 먹고 케이크 먹으러 가자며 들른 카페에서 정말 우연히 KBS '생생정보' 촬영팀을 만났어요!!ㅋㅋㅋㅋㅋ이런 추억이 생기다니!!인터뷰하는 오빠 모습이 생각나서 지금도 자꾸 웃음이 나와요ㅋㅋㅋ조금 청승맞은 이야기일 수도 있지만 살다 보면 유난히 힘들었던 시간을 떠올리게 하는 순간이나 물건, 장소, 향기 같은 것들이 있잖아요 저에게는 곰국이 그런 것 중 하나였나 봐요 그런데 오늘은 그 곰국에 재미있는 추억 하나가 새롭게 덮어진 것 같아서 괜히 기분이 좋네요ㅎㅎ"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 22기 옥순은 검은색 퍼 재킷에 같은 색상의 스카프를 두르고 의자에 앉아 옆을 바라보고 있다. 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 입가에 옅은 미소를 짓고 있으며, 짙은 색상의 청바지를 매치해 편안하면서도 세련된 스타일링을 완성했다.이어진 사진에서 22기 옥순은 아이스 음료가 담긴 컵을 양손으로 감싸 쥔 채 환하게 웃고 있다. 검은색 스카프 사이로 드러난 흰색 로고가 눈길을 끄는 가운데, 자연스럽게 흘러내린 긴 머리와 밝은 표정이 어우러져 청순한 매력을 더했다.또 다른 사진에서 22기 옥순은 야외의 돌길을 따라 걸으며 입을 살짝 벌린 채 정면을 바라보고 있다. 검은색 재킷과 청바지에 편안한 신발을 착용한 모습으로, 허리 아래까지 내려오는 긴 머리와 늘씬한 실루엣이 돋보인다.이어 공개된 사진에서 22기 옥순은 벽면을 따라 놓인 긴 의자에 다리를 꼬고 앉아 카메라를 올려다보고 있다. 양손을 의자에 짚은 자연스러운 자세에 또렷한 눈매와 단정한 헤어스타일이 더해져 차분한 분위기를 자아낸다.마지막 사진에서 22기 옥순은 식탁 앞에 앉아 뜨거운 국물이 담긴 뚝배기에서 고기를 숟가락으로 떠 올리고 있다. 고개를 살짝 숙인 채 음식을 바라보며 미소를 짓고 있으며, 옆에는 흰쌀밥과 반찬이 놓여 있어 직접 언급한 곰국 식사 모습을 보여준다.이를 본 팬들은 "아름다워용", "될사될인가바여", "너무 예뻐", "나솔 다시 보는 기분이네요", "글 을 참 잘쓰는 옥순님", "지금은 너무 행복하게 사는 모습이 예뻐요" 등의 댓글을 달았다.한편 22기 옥순은 ENA·SBS Plus '나는 솔로' 돌싱 특집에서 인연을 맺은 22기 경수와 2025년 5월 혼인신고를 마쳤으며 같은 해 11월 결혼식을 올렸다. 두 사람은 오는 9일 결혼식 1주년을 맞는다. 22기 옥순은 현재 경수와 함께 사업을 운영하며 SNS와 유튜브를 통해 가족의 일상을 공유하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr