사진 = 안재현 인스타그램

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사진 = 안재현 인스타그램

사진 = 안재현 인스타그램

배우 안재현이 불빛을 배경으로 훈훈한 비주얼과 세련된 분위기가 돋보이는 근황을 공개했다.안재현은 최근 자신의 인스타그램에 다수의 사진을 공개했다.공개된 사진 속 안재현은 불꽃이 타오르는 야외 난방기 옆에 서서 휴대전화를 바라보고 있다. 짙은 브라운 컬러의 재킷에 연청 데님 팬츠를 매치한 안재현은 자연스럽게 흐트러진 헤어스타일로 편안하면서도 세련된 매력을 드러냈다. 불빛이 얼굴과 손끝을 은은하게 비추며 또렷한 옆모습을 더욱 돋보이게 한다.이어진 사진에서 안재현은 한 손을 바지 주머니에 걸친 채 정면을 바라보며 포즈를 취했다. 재킷 안으로 보이는 어두운 상의와 여유로운 핏의 데님 팬츠가 조화를 이루는 가운데, 무심한 듯 담백한 표정과 훤칠한 실루엣이 시선을 끈다.또 다른 사진에서 안재현은 휴대전화를 가슴 가까이 쥔 채 옆으로 시선을 돌리고 있다. 한 손을 주머니에 넣고 몸을 살짝 기댄 자연스러운 자세가 눈길을 끌며, 불빛을 받은 날렵한 턱선과 오뚝한 콧날이 뚜렷하게 드러난다.마지막 사진에서 안재현은 고개를 살짝 숙이고 불꽃이 있는 방향을 바라보고 있다. 재킷 사이로 드러난 블랙 상의와 화이트 이너가 깔끔한 스타일링을 완성했으며, 휴대전화를 가볍게 쥔 손과 주머니에 넣은 손이 자연스러운 포즈를 연출한다.안재현은 최근 SBS Plus·MBN 예능프로그램 '상남자의 여행법 in 마나도'에 새로운 막내로 합류해 추성훈, 김종국과 함께 인도네시아 마나도 여행에 나섰다. 방송에 앞서 진행된 인터뷰에서 안재현은 고소공포증과 물 공포증 등 여러 공포증이 있다고 밝히며 자신을 "인간 개복치"라고 표현해 웃음을 안겼다. 방송에서는 두 사람의 강한 체력과 거침없는 여행 방식에 긴장하는 모습으로 색다른 예능 매력을 보여줬다.그러나 안재현은 '테토남'의 면모도 보여준 바 있는데 앞서 안재현은 자신의 유튜브 채널 영상을 통해 81kg까지 증가했다고 밝힌 바 있다.한편 안재현은 2015년 배우 구혜선과 연인으로 발전해 2016년 5월 결혼했지만 2020년 7월 15일 이혼 조정이 성립되면서 결혼 4년 만에 각자의 길을 걷게 됐다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr