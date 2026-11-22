성시경과 있지 채령이 각 공식 석상에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

가수 성시경이 22살 연하인 그룹 있지(ITZY) 채령에게 건넨 농담으로 구설에 올랐다. / 사진=성시경 유튜브 캡처

가수 성시경이 22살 연하인 그룹 있지(ITZY) 채령에게 건넨 농담으로 구설에 올랐다. 앞서 그룹 엔믹스 설윤에게도 이성 관계를 언급했던 사실이 재조명되면서 여성 아이돌을 대하는 그의 진행 방식에 대해 갑론을박이 이어지고 있다.지난 18일 성시경의 유튜브 채널에는 웹 예능 '먹을텐데' 채령 편이 공개됐다. 두 사람은 서울 강남구 논현동에 있는 식당을 찾아 육사시미, 통안창살, 간장게장 등을 먹으며 이야기를 나눴다.성시경은 채령이 어리고 예쁜 만큼 촬영 전 운동을 하고 머리도 손질했다고 밝혔다. 식사 도중에는 채령의 매니저를 바라보며 "매니저도 되게 만족한 웃음을 짓고 있다. 왜냐하면 되게 안전한 느낌이다. 약간 속상하기도 하다"고 말했다. 이어 "나도 결혼 안 한 남잔데 너무 타깃에서 벗어나 매니저가 안심하는 얼굴이 진짜 꼴 보기 싫었다"며 "나도 팬덤이 있고 내 팬도 질투한다"고 농담했다. 이를 들은 채령은 웃음을 터뜨렸다.성시경은 아이돌과 대화할 때 제약이 많다는 점을 언급하기도 했다. 그는 "사실 사람들은 연애는 어떻게 하고 어떤 남자를 좋아하고 그런 걸 궁금해할 텐데"라며 채령의 이상형을 물었다.채령은 이상형이 따로 없다고 답했다. 성시경이 재차 질문하자 채령은 고민 끝에 재미있는 사람을 꼽았다. 이에 성시경은 "재밌는 거 중요하지"라며 상대방에게 리드당하는 것을 좋아하냐고 물었다. 채령이 긍정적인 반응을 보이자 성시경은 곧바로 "짬뽕 2개 주세요"라고 주문하며 장난을 쳤다.영상 공개 후 시청자들의 반응은 엇갈렸다. 일부 누리꾼들은 "완벽한 삼촌과 조카다", "편안한 분위기가 좋다"며 두 사람의 호흡을 긍정적으로 평가했다. 반면 일각에서는 "22살이나 어린 후배를 앞에 두고 뭐 하는 거냐", "딸뻘에게 왜 그러냐", "아이돌이 연애 이야기를 하기 어렵다는 걸 알면서 왜 자꾸 묻느냐"며 불편함을 내비쳤다. 나이와 연차 차이가 상당한 후배에게 이성 관계를 소재로 농담하는 것이 적절하지 않았다는 지적이다.지난달 26일 공개된 '부를텐데' 엔믹스 편도 다시 주목받고 있다. 당시 설윤이 캠핑에 가서 고기를 구워 먹고 싶다고 하자 성시경은 "고기 구워줄 남자친구가 있는 거구나?"라고 반응했다. 설윤은 두 팔로 엑스(X) 표시를 만들며 이를 부인했다. 당시에도 가벼운 농담이라는 의견과 여성 아이돌에게 공개적으로 연애 여부를 해명하게 만드는 질문은 신중할 필요가 있다는 지적이 맞섰다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr