그룹 엑스러브 투어 포스터./ 사진 제공=알비더블유, 스트레인지랩

그룹 엑스러브(XLOV)가 중남미 5개국과 북미 9개 도시를 잇는 투어에 나선다.엑스러브(우무티, 루이, 현, 하루)는 22일(현지시간) 멕시코 쇼센터 콤플렉스(Showcenter Complex)에서 중남미 투어 'XLOV 2026 LATAM TOUR II'의 첫 공연을 연다.멕시코를 시작으로 오는 24일 칠레, 25일 아르헨티나, 29일 브라질, 12월 1일 페루에서 차례로 공연한다.이번 투어에서는 최근 발매한 미니 3집 'i=!'(아이 이퀄스 아이)의 더블 타이틀곡 'Hush'(허쉬)와 'Tooth Gem Chihuahua'(투스젬치와와)를 비롯해 기존 발매곡들을 무대에서 선보인다.중남미 투어를 마친 엑스러브는 곧바로 북미로 향한다. 오는 12월 3일 미국 마이애미를 시작으로 뉴욕, 시카고, 댈러스, 로스앤젤레스, 샌프란시스코, 애틀랜타를 거쳐 캐나다 토론토와 밴쿠버에서도 공연한다.두 투어를 합하면 엑스러브는 총 7개국 14개 지역에서 현지 팬들과 만나게 된다.한편 엑스러브는 안무와 의상, 음악 등에서 기존 K팝 보이그룹과 차별화된 콘셉트를 선보이며 국내외 팬들의 주목을 받아왔다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr