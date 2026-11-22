사진 = 박하나 인스타그램

사진 = 박하나 인스타그램

사진 = 박하나 인스타그램

배우 박하나가 임신 소식을 전한 뒤 설렘 가득한 근황을 공개했다.박하나는 최근 자신의 인스타그램에 "🍁 다가온다~~~🎄 떠나볼까~😊 설레네~"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 박하나는 화장품이 가득 놓인 거울 앞에서 휴대전화를 들고 셀카를 촬영하고 있다. 자연스럽게 뻗친 검은 단발머리에 베이지색 더플코트를 걸친 박하나는 고개를 살짝 기울인 채 화면을 바라보고 있다. 코트 사이로 보이는 줄무늬 상의가 편안하면서도 세련된 분위기를 더한다.이어진 사진에서 박하나는 크리스마스트리 옆에 서서 카메라를 향해 부드러운 미소를 짓고 있다. 양손을 코트 주머니에 넣은 채 몸을 살짝 기울인 모습이 자연스러우며, 무릎 아래까지 내려오는 코트와 검은색 롱스커트가 어우러져 포근한 겨울 스타일링을 완성했다.또 다른 사진에서 박하나는 은색 캐리어의 손잡이를 잡고 몸을 앞으로 기울이며 환하게 웃고 있다. 어깨에 검은색 가방을 멘 채 한 손을 코트 주머니에 넣은 모습으로 편안한 매력을 드러냈다. 붉은 장식과 조명이 어우러진 크리스마스트리 앞에서 활짝 웃는 표정이 눈길을 끈다.이를 본 팬들은 "산모와 아이 모두 건강하기를 바랍니다", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "멋있어요", "뱃속아가랑 더행복하게 더즐겁게 연말보내세용" 등의 댓글을 달았다.앞서 박하나는 남편인 전 농구선수 겸 감독 김태술과 함께 찍은 사진과 태아의 초음파 사진을 공개하며 임신 소식을 직접 알렸다. 당시 박하나는 "저희에게도 소중한 생명이 찾아와 주었습니다! 이제 세 가족이 되었습니다"라고 밝혀 많은 축하를 받았다.박하나는 지난해 6월 김태술과 결혼한 뒤 시험관 시술을 통해 임신을 준비해 왔다. 지난 3월에는 두 차례의 시험관 시술이 실패로 돌아간 사실을 공개하며 "2차 실패, 언젠가 찾아와 줄 천사를 기다리며"라는 글을 남기기도 했다. 이후 세 번째 도전에 나섰던 박하나는 마침내 임신에 성공했으며 현재 임신 3개월 차로 산모와 태아 모두 건강한 것으로 전해졌다.한편 1985년생으로 41세인 박하나는 1살 연상의 김태술 감독과 결혼했다. 박하나는 2003년 혼성그룹 퍼니로 데뷔해 드라마 '천상의 약속', '빛나라 은수', '인형의 집', '신사와 아가씨' 등에 출연해 큰 사랑을 받았다. 박하나 남편 김태술 감독은 2007년 서울 SK 나이츠로 입단해 정상급 가드로 활약하다 2021년 은퇴했다. 지난해 고양 소노의 새 감독으로 선임됐으나 최근 해임 소식이 알려졌다. 두 사람은 최근 SBS 예능 프로그램 '동상이몽2-너는 내 운명'을 통해 신혼 생활을 공개하기도 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr