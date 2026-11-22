그룹 뉴진스 / 사진 제공=어도어

그룹 뉴진스의 소속사 어도어(ADOR)가 미국에서 자사 이름을 상표로 등록하는 과정에서 난관에 부딪혔다. 같은 이름의 의류 브랜드를 운영하는 홍콩 업체가 상표 등록에 반대하고 나섰다.22일 보도에 따르면 홍콩 온라인 유통업체 라이트인더박스(Light In The Box)는 미국 특허상표청 산하 상표심판항소위원회(TTAB)에 어도어의 상표 출원 2건에 대해 이의를 제기했다. 어도어는 지난 2022년 4월 의류와 소매업, 연예인 매니지먼트 사업 등에 사용할 목적으로 해당 상표를 출원했다.쟁점은 ADOR라는 이름이다. 라이트인더박스는 온라인 쇼핑몰 어도어닷컴을 통해 같은 이름의 의류 브랜드를 운영하고 있다. 이 업체는 어도어가 자사 상표를 모방했으며 상표 등록 시 기존 브랜드의 평판과 가치가 훼손될 수 있다고 주장했다.양측의 상표 사용 시점도 쟁점이 될 전망이다. 라이트인더박스는 2018년부터 ADOR 브랜드 의류를 판매했다고 주장하고 있다. 그러나 모회사의 실적 발표 자료에는 어도어닷컴이 2024년 출시한 첫 자체 브랜드로 소개돼 있다. 앞서 라이트인더박스가 2018년 미국에서 출원한 의류 상표 역시 사용 증명서 미제출로 2022년 포기 처리됐다.어도어와 유사한 이름을 사용하는 미국 업체도 있다. 귀금속 업체 스털링 주얼러스(Sterling Jewelers)는 1968년부터 반지 상표 'ADORE'를 등록해 보유하고 있다. 이 업체는 어도어와 합의 논의를 진행 중이라며 장신구 및 소매업 관련 상표 2건에 대한 이의 제기 기한을 내년 1월 13일까지 연장했다.다만 이번 분쟁은 상표 등록에 관한 것으로 뉴진스의 미국 내 연예 활동과는 별개다. 상표 등록이 거절되더라도 이번 절차만으로 뉴진스의 공연이나 상품 판매가 금지되는 것은 아니다.어도어는 내년 1월 15일까지 라이트인더박스의 주장에 대한 답변서를 제출해야 한다. 대응하지 않을 경우 해당 상표 출원이 포기 처리될 수 있다.음악과 공연 분야의 상표 등록 절차도 남아 있다. 어도어가 출원한 관련 상표는 오는 12월 8일 미국 상표 공보에 게재되며 이후 30일간 이의 제기를 받는다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr