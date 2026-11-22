주현영이 공식 행사에 참석해 하트 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

배우 주현영(30)이 연애 사연을 두고 토론하던 중 남다른 공감대를 형성해 멤버들로부터 열애 여부에 관한 질문을 받는다. / 사진제공=SBS

배우 주현영(30)이 연애 사연을 두고 토론하던 중 남다른 공감대를 형성해 멤버들로부터 열애 여부에 관한 질문을 받는다.22일 방송되는 SBS 예능 '런닝맨'에서는 배우 강기영과 주현영이 게스트로 출연해 보유한 R코인을 0개로 만들어야 하는 '영영구구' 레이스에 참여한다.이날 멤버들은 연애 사연을 읽고 의견을 나누는 '사랑꾼 판정단' 미션에 나선다. 토론을 마친 뒤 제작진의 공감을 얻지 못한 멤버들은 R코인을 떠안게 된다. 첫 번째 사연으로 '헌신적이지만 칼처럼 더치페이하는 남자친구'의 이야기가 공개되자 멤버들은 사연을 다 읽기도 전에 저마다 의견을 쏟아낸다. 급기야 몸싸움까지 벌어지며 토론이 과열된다. 양세찬은 사연 속 남자친구로 변신해 실감 나는 상황극을 펼친다. 토론에 몰입한 나머지 자신의 사생활까지 털어놓는 멤버들도 등장한다.주현영이 사연 속 상황을 유독 세세하게 짚어내자 멤버들은 "현영 씨 연애해요?"라며 짓궂은 질문을 던진다. 그러나 주현영의 대답에 오히려 질문을 건넨 멤버들이 놀랐다는 후문이다. 이어 진행된 '방석이 방울방울' 미션에서는 눈을 가린 채 방울이 달린 방석을 찾아 앉아야 하는 대결이 펼쳐진다. 일찍 탈락할수록 더 많은 R코인을 떠안게 되는 상황에서 하하는 양세찬에게 은밀하게 협력을 제안한다. 그러나 양세찬이 이를 다른 멤버들에게 알리면서 하하의 작전은 시작도 전에 무산된다.대결이 시작되자 유재석과 강기영은 방석을 차지하기 위해 몸싸움을 벌이다가 갑자기 서로를 끌어안는다. 두 사람의 뜻밖의 브로맨스에 더는 지켜보지 못하겠다며 관람을 포기하는 멤버까지 등장해 웃음을 자아낸다. 그사이 김종국은 이미 자리를 잡은 멤버들을 방석째 들어 던지며 힘을 과시한다. 여자 멤버들의 대결에서는 주현영이 송지효에게도 밀리지 않는 힘을 발휘하며 예상 밖의 접전을 벌인다.강기영, 주현영과 함께한 '영영구구' 레이스의 최종 결과는 22일 오후 6시 10분 방송되는 '런닝맨'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr