유튜버 궤도가 "난 히든아이에 나올 자격이 없다"라는 발언으로 눈길을 끈다. / 사진=텐아시아 DB

프로 종합격투기 선수가 일반인을 상대로 무자비한 폭행을 저지른 사건이 공개된다. / 사진= MBC에브리원 ‘히든아이’

프로 종합격투기 선수가 일반인을 상대로 무자비한 폭행을 저지른 사건이 공개된다.오는 23일 방송되는 MBC에브리원 '히든아이'에서는 MC 김성주, 박하선, 김동현과 스페셜 게스트 궤도가 CCTV와 바디캠, 블랙박스 등에 포착된 사건들을 분석한다.이날 '권일용의 범죄 규칙'에서는 인터넷 라이브 방송 도중 벌어진 폭행 사건을 조명한다. 체급 차이가 큰 두 남성이 스파링을 하던 중 체격이 큰 남성이 상대방의 목을 조르는 상황이 벌어졌다. 피해 남성이 항복 의사를 밝혔지만 가해자는 이를 무시하고 목을 계속 졸랐다. 결국 피해자는 의식을 잃고 쓰러지면서 머리를 바닥에 강하게 부딪혔다.가해자는 피해자가 기절한 상황에서도 별다른 조치를 취하지 않았다. 오히려 "한숨 재워라"라며 조롱하는 태도를 보였다. 이후 가해자가 프로 종합격투기 선수라는 사실이 밝혀지자 김동현은 "선수로서 위험한 걸 알면서도 세 보이려 한 것"이라고 지적했다. 여기에 가해자의 과거 행적까지 추가로 공개될 예정이다.16세 여학생을 차로 치고도 구호 조치를 하지 않은 운전자와 동승자의 사건도 다뤄진다. 새벽 2시께 역주행하던 차량이 인도로 돌진해 여학생을 들이받았다. 이 사고로 피해 학생은 두개골 골절과 폐 손상, 뇌 발작 등 심각한 부상을 입었다.그러나 사고 직후 차량에서 내린 남녀는 쓰러진 피해자를 확인하고도 아무런 조치를 취하지 않았다. 경찰 조사에서도 두 사람은 서로 운전하지 않았다며 책임을 떠넘겼다. 조사 과정에서는 실제 운전자가 운전 사실을 감추려 했던 이유까지 드러난다.한편 이날 스페셜 게스트로 출연한 과학 커뮤니케이터 궤도는 "난 히든아이에 나올 자격이 없다"라는 발언으로 눈길을 끈다. 앞선 방송에서 사건 영상을 보며 눈물을 흘리느라 과학적 설명을 제대로 하지 못했다는 것. 궤도가 "오늘은 과학 얘기를 더 많이 하겠다"라고 다짐하자 김동현은 두려워하는 반응을 보여 웃음을 자아낸다.'히든아이'는 오는 23일 오후 8시 40분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr